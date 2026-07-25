Am 30. Juli eröffnet in der Grazer Babenbergerstraße ein neues Atelier zum Keramikbemalen: das „Kreativbienchennest“.

Ob es am immer stärker digitalen Leben liegt? Kreativworkshops aller Art erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit. Ganz vorne dabei, vor allem bei jungen Frauen: Das Bemalen von Keramik, die man dann als Unikate mit nach Hause nehmen kann. Angeboten werden diese Workshops in Graz etwa von Artsip an verschiedenen Orten oder dem Linchen in der Zinzendorfgasse.

Jetzt kommt auch im Annenviertel ein neues Studio zum Bemalen von Keramik dazu: „Mit dem Kreativbienchennest möchte ich einen Ort schaffen, an dem Menschen gemeinsam kreativ werden, eine Auszeit vom Alltag genießen und schöne Erinnerungen schaffen können“, sagt Gründerin Stefanie Haiden. In einem früheren Friseurstudio in der Babenbergerstraße 41, gleich neben dem Babenbergerhof, ist sie fündig geworden. Hier kann man ab 30. Juli in entspannter Atmosphäre Keramik selbst gestalten. Zur Auswahl stehen verschiedenste Rohlinge wie Tassen, Teller, Schüsseln oder Dekoartikel, die individuell bemalt und anschließend glasiert und gebrannt werden. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.

Haiden bietet im Studio neben dem freien Keramikbemalen auch Workshops sowie Angebote für Geburtstage, Polterrunden, Firmenveranstaltungen und andere kreative Anlässe an. Mehr auf www.kreativbienchen.at.