Ein Monat, nachdem die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senkte, rechnet die Arbeiterkammer nach. Vieles ist in der Steiermark tatsächlich günstiger geworden – Bio-Produkte nicht.

Wer heute einkaufen geht, zahlt im Schnitt 7,6 Prozent weniger für gewisse Produkte als noch vor wenigen Monaten. 17 Basislebensmittel hat die steirische Arbeiterkammer (AK) getestet, darunter etwa Milch, Äpfel und Semmeln. Für diesen Warenkorb zahlt man aktuell im Schnitt 38,32 Euro. Die AK-Zahlen zeigen, dass die Senkung der Mehrwertsteuer auf „zentrale Produkte des täglichen Bedarfs“, die mit 1. Juli in Kraft getreten ist, beim Konsumenten ankommt.

Drei von vier Lebensmitteln aus dem Warenkorb der AK-Studie stehen auf dieser Liste der zentralen Produkte des täglichen Bedarfs. Für die Preise von Lebensmitteln generell dürfte die Erhebung daher nur begrenzt aussagekräftig sein. Einzig die überprüften Produkte Orangensaft, Öl, Gouda und Toastschinken sind nicht von der Mehrwertsteuersenkung betroffen.

Bio-Produkte fast unverändert, Markenware deutlich billiger

Eine riesige Preisspanne gibt es bei den drei identen Warenkörben für Billig-, Marken- und Bio-Produkte, die die AK erhoben hat. 23,13 Euro kosteten die 17 getesteten Lebensmittel aus der Billigproduktschiene, 40,96 Euro waren für Markenprodukte zu zahlen und 51,64 Euro für Bio-Produkte. Damit beträgt die Preisschere zwischen Billig- und Bio-Produkten 28,51 Euro oder 123 Prozent. Im Vergleich zum April haben sich die Preise für Bio-Produkte um ein Prozent verringert, während die Preise für Markenprodukte mit 7,7 Prozent am meisten gefallen sind. Die Billigprodukte lagen mit einem Minus von 5,3 Prozent knapp dahinter.