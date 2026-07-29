Vier Grazer „Hexen“ veranstalten eine feministische Fantasy-Convention

Die Veranstaltung soll eine Nische in Graz füllen und feministische Themen in den Vordergrund stellen.

„Ich bin die Oberhexe“, stellt sich Michelle vor. Die 25-Jährige veranstaltet gemeinsam mit drei anderen „Hexen“ zum ersten Mal eine Fantasy- bzw. Magie-Convention in Graz. Mit der „Magicon“ wollen sie eine Nische in die Landeshauptstadt bringen.

Inspiriert von der Fantasy-Con

Die vier Freundinnen haben die Idee dazu in Wien bekommen. Auf der Fantasy-Con wird nämlich genau das in den Vordergrund gerückt. Anders als bei anderen ähnlichen Conventions, wie der „Hanamicon“ oder der „Akicon“ in Graz, wo der Fokus auf Animes und Mangas liegt, steht die Welt der Hexen, Ritter und Co. im Rampenlicht. „Wir haben uns gefragt, warum haben wir so etwas nicht in Graz“, sagt Michelle. Deshalb hat sie gemeinsam mit Tanja, Petra und Lilly kurzerhand einen eigenen Verein gegründet. „Wir machen gerade irgendwie alles, was wir machen, zum ersten Mal“, sagt Lilly. Die größte Herausforderung? „Die österreichische Bürokratie“, lacht Michelle.

Weil sie noch nicht wissen, wie das Event ankommt, haben sie für den Anfang mit der Tennenmälzerei in Reininghaus eine kleine Location gewählt. Um die 200 Menschen haben Platz. Wenn die Convention gut ankommt, dann wollen sie daraus einen jährlichen Fixpunkt in Graz machen. Eventuell auch vergrößern.

Feministische Themen im Vordergrund

Ganz wichtig ist den jungen Veranstalterinnen, dass vor allem feministische Bücher und Kunst einen Platz finden. „Wir wollen damit eine Sichtbarkeit zeigen. Vor allem in den deutschsprachigen Mainstream-Medien sind queere Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen nicht wirklich präsent“, erklärt Michelle. „Und wenn sie vorkommen, dann sind sie von Stereotypen geprägt und nur Nebencharaktere.“ Deswegen wollen sie auf der „Magicon“ Literatur, die sich genau mit diesen Charakteren beschäftigt, ins Rampenlicht bringen. „Bei uns haben sich schon einige Autorinnen und Autoren gemeldet, die genau über diese Themen schreiben“, sagt Lilly. „Es ist eine Nische, aber wenn wir diese Nische ausleuchten, vielleicht wird es dann weniger nischig.“

An den genauen Programmpunkten feilen sie noch. Auf jeden Fall wird es eine Artist Alley geben, bei der Künstlerinnen und Künstler ihre selbst gemachten Werke verkaufen können. Wichtig ist ihnen dabei, dass keine KI verwendet wird. Auch der Verein „Ludovico“ wird dabei sein und einige Brettspiele zum Spielen mitbringen. „Wir hätten auch gerne irgendwas mit Tanz, Cosplay und Talks“, meint Tanja. „Falls wer Ideen hat, kann man sich gerne bei uns melden.“

Die „Magicon“ findet am Samstag, den 24. Oktober, in der Tennenmälzerei statt. Aktuell gibt es „Early-Crow“-Tickets. Für Menschen mit einem Behindertenausweis ist der Eintritt gratis.