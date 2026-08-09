Recht auf Reparatur nimmt Hersteller ab Oktober in die Pflicht

Änderung des Verbraucherrechts hilft Konsumenten, die ihre Geräte reparieren wollen. Warum die verlängerte Gewährleistung in der Praxis kompliziert werden kann.

Geschirrspüler und andere Großgeräte müssen sich bis zu 10 Jahre nach Produktionsende noch reparieren lassen

Auf dem Papier klingt es einfach: Auf künftig drei statt zwei Jahre wird die Gewährleistung verlängert. Das begrüßen Konsumentenvertreter und sogar Hausgerätehersteller wie die Bosch-Tochter BSH.

Ab 1. Oktober 2026 tritt das vom Nationalrat beschlossene „Recht auf Reparatur“ in Form des neuen Warenreparaturrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (WaRUG) in Kraft. Was kompliziert klingt, dürfte es in der Praxis dann auch werden. Zwar wird die Frist um ein Jahr länger dauern, aber der Teufel liegt im Detail.

„Man hat zwar länger Anspruch, aber gleichzeitig wurde die Beweislastumkehr nicht mitverlängert. Sie erleichtert dem Käufer lediglich in den ersten zwölf Monaten die Durchsetzung seine Rechte“, schildert Konsumentenschutz-Expertin Nina Birkner-Tröger von der Arbeiterkammer Österreich. Bei einem Mangel, der innerhalb eines Jahres nach der Übergabe auftritt, wird vermutet, dass er bereits beim Kauf vorgelegen ist. Sprich: Der Händler muss beweisen, dass kein ursprünglicher Mangel vorlag

Welche Geräte fallen unter das neue Gesetz? Umfasst sind: Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke, Geschirrspüler, Fernseher und elektronische Displays, Staubsauger, Schweißgeräte, Smartphones, Tablets, Schnurlostelefone, Server, Datenspeicher sowie Waren mit Akkus für E-Bikes und E-Scooter.

„Schuld liegt beim Händler“

Ein konkretes Beispiel: Wird ein Kühlschrank im 13. Monat nach dem Kauf kaputt, müssen Kundinnen und Kunden auch künftig beweisen, dass der Mangel schon bei der Übergabe vorhanden war. Hier sei aus Konsumentensicht eine Chance verpasst worden.

© BSH Das Recht auf Reparatur bringt Verbesserungen und hilft Produkte langlebiger zu machen

Bei der Umsetzung der EU-Vorgabe habe man „den Mindeststandard“ umgesetzt, da den Ländern offen gelassen wurde, die Gewährleistungsfrist um mehr als zwölf Monate zu verlängern. In der Praxis sieht die AK-Expertin aber noch andere Hürden: „Studien belegen, dass es oft an den Reparaturkosten scheitert. Wenn diese über 20 bis 30 Prozent des Gerätepreises überschreiten, entscheiden sich viele für einen Neukauf.“

Österreich hätte eine gute Begleitmaßnahme gehabt, aber die Geräter-Retter-Prämie laufe heuer aus. „Eine derartige Förderung muss aber von allen Mitgliedstaaten eingeführt werden.“ Stattdessen sei unklar, was nach dem Ende des ehemaligen Reparaturbonus, den die Prämie ersetzte, kommt.

Um die Bevölkerung vom Reparieren statt Wegwerfen zu überzeugen, fordert Birkner-Tröger auch Anreize, damit der Klick im Internet den Kauf weniger attraktiv werde. „Oft ist die Fahrt zum Reparaturdienst zu weit oder die Wartezeit auf einen Termin zu lange.“ Als Überbrückungslösung würde etwa ein Ersatzgeräte-Service helfen.

Bei den Kosten sind die Arbeiterkammer und der Hausgerätehersteller BSH mit Marken wie Bosch, Siemens, Neff und Constructa einer Meinung: Ersatzteile und Reparaturleistungen müssten zu angemessenen Preisen angeboten werden.

Dass erstere später auch noch verfügbar sind, wird in der Ökodesign-Verordnung geregelt und künftig für einzelne Produktgruppen überarbeitet bzw. ausgeweitet. Kühlschränke müssen nach zehn Jahren auch noch reparierbar sein. „Je nach Gerät kann aber der Preis für das Ersatzteil einen Strich durch die Rechnung machen“, so Birkner-Tröger.

© Sabine Klimpt Geschäftsführer Andreas Diepold und Christian Berends, Leitung Kundendienst der BSH Österreich (rechts)

Die neuen Reparatur- und Informationspflichten für Hersteller sieht Christian Berends, BSH-Kundenserviceleiter in Österreich, positiv: „Wir nehmen das neue Gesetz als Anstoß für Verbesserungen und werden Preise für typische Reparaturen pro Gerät auf unseren Websites auflisten. Das setzen wir für alle Warengruppen um, nicht nur für jene, die das Gesetz vorgibt.“

Reparaturpflicht rückwirkend für Altgeräte

Damit sei man im Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Der Hersteller hält laut eigenen Angaben 350.000 Ersatzteile langfristig auf Lager. In der Regel sind Ersatzteile bis zu 15 Jahre nach Produktionsende der Großgeräte verfügbar.

Andere Hersteller müssen für die vorgesehene Reparaturpflicht nachziehen: Für bestimmte, von der EU definierte Produktgruppen wie Waschmaschinen, Waschtrockner, Wäschetrockner, Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspüler und Staubsauger sind sie verpflichtet, Modelle bis zu 10 Jahren nach dem Produktionsende zu reparieren. Dies gilt auch rückwirkend für ältere Geräte, die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes gekauft wurden.

Aber nicht aufgrund der Kosten-Nutzen-Abwägung, sondern auch an der Machbarkeit könnte es scheitern: Wer über Onlineplattformen Billigware aus China bestellt, wird zum Direktimporteur ohne Ansprechpartner in Europa. Gewährleistungsansprüche seien hier laut AK nur schwer umsetzbar.