In Tulwitz ist jeder Vierte bei der Feuerwehr

Vor 90 Jahren wurde die Freiwillige Feuerwehr in Tulwitz gegründet. Der Ort ist klein, die Verbundenheit mit der Feuerwehr groß. Dies wird am 2. August gefeiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Tulwitz im Jahr 1937. Da wurde das neue Rüsthaus eröffnet

Rund 500 Frauen, Männer und Kinder leben in Tulwitz. Die einst eigenständige Gemeinde ist seit 2015 ein Ortsteil von Fladnitz an der Teichalm. Die Altgemeinde Tulwitz gibt es nicht mehr, dafür ist die örtliche Freiwillige Feuerwehr umso lebendiger.

Exakt 126 Mitglieder gibt es laut dem Kommandanten Christoph Harrer, somit ist also ungefähr jeder vierte Ortsbewohner bei der Feuerwehr. „Und es gibt auch ein paar Auswärtige bei uns“, freut sich Harrer.

1 / 5 Die Feuerwehr Tulwitz im Jahr 2026: Es gibt 126 Mitglieder, davon 17 Jugendliche und 19 Senioren © FF Tulwitz

Wieso ist der Andrang so rege? Der Zusammenhalt ist gut, die freiwillige Arbeit ist wichtig, es gibt viel Hilfsbereitschaft. „Und wir haben auch eine starke Feuerwehrjugend. Mit zehn wollen alle zur Feuerwehr“, schmunzelt Harrer.

2005 wurde die örtliche Jugendgruppe gegründet, auch Harrer war damals mit von der Partie. Seit Jänner 2022 leitet der Geschäftsführer der Firma ATEC Torantriebstechnik nun auch die Feuerwehr.

20 Leute gründeten die Feuerwehr

Am 2. August wird gefeiert – und zwar das 90-jährige Bestehen. Im Jahr 1936 hatten sich nämlich rund 20 Männer aus Tulwitz – großteils Bauern, aber auch ein Knecht war dabei – zusammen getan, um für ein geordnetes Löschwesen in Tulwitz zu sorgen.

Einen ersten Versuch, eine Feuerwehr auf die Beine zu stellen, hatte es schon 1893 gegeben. Diese wurde aber nach drei Jahren wieder aufgelöst. 1932 gab es dann vorübergehend den Löschzug Tulwitz als Teil der Feuerwehr Fladnitz.

1 / 3 Der Gründungshauptmann Thomas Pabst (1879 bis 1947). © FF Tulwitz

Der dritte Anlauf war erfolgreich. Erster Kommandant war Thomas Pabst (vulgo Reithofwirt), ihm folgte in den Kriegsjahren Hermann Reiter (im Amt bis 1964). 1937 wurde das erste Rüsthaus errichtet, 1939 die erste Tragkraftspritze gekauft. 1949 wurde das erste, gebrauchte Fahrzeug angeschafft (ein Puch VIII, ein Vierzylinder-Wagen).

Später kamen ein Chevrolet CMP und ein Mercedes-Unimog hinzu. 1971 bis 1974 wurde das neue Rüsthaus gebaut, 2002 bis 2004 wurde es erweitert. Heute besitzt man sechs Fahrzeuge, darunter ein großes Rüstlöschfahrzeug und ein weiteres Fahrzeug zum Löschen von Waldbränden.

Junge und Alte

Knapp 130 Mitglieder hat die Feuerwehr also heute, davon 17 Jugendliche und 19 Senioren. Hermann Reiter, der älteste Feuerwehrmann, ist älter als die Feuerwehr selbst – und zwar 94. Es gibt etliche Feuerwehrfamilien wie die Familien Reiter und Gschaidbauer, in denen schon die vierte Generation Mitglied in Tulwitz ist.

Das Fest am 2. August beginnt mit einer Messe um 10 Uhr, um 11 Uhr steigt der Festakt. Anschließend gibt es einen Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Fladnitz und den „Jungen Stiefingtalern“.