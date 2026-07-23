Palatschinken mit Bärlauch und Zitronen-Sauerrahm
In Wäldern, in Schluchten, Bachtälern sowie Auwäldern der Flüsse ist nach wie vor Bärlauch zu finden. Dieses Rezept für gefüllte Bärlauch-Palatschinken ist schnell gekocht, gesund und schmackhaft.
Zutaten für den Zitronen-Sauerrahm
- 10 Scheibe/n Speck
- 200 g Sauerrahm
- 1 Zitrone (Schale)
- Salz
- Pfeffer
Zutaten für die Palatschinken
- 100 g Bärlauch
- 250 ml Milch
- 1 Ei
- 5 EL Mineralwasser
- 130 g Mehl
- Butter (zum Herausbacken)
Zubereitung
- 1
Für die Bärlauch-Palatschinken mit Zitronen-Sauerrahm zunächst den Speck im Backrohr bei 160 °C ca. 12 Minuten knusprig braten. Den Sauerrahm mit dem Zitronenabrieb verrühren und mit Salz sowie Pfeffer abschmecken. Den Speck in kleine Stücke brechen und unterrühren.
- 2
Für den Palatschinkenteig die Milch mit dem Bärlauch mixen, Ei, Mineral und gesiebtes Mehl unterrühren und den Teig 10 Minuten quellen lassen. Danach in einer Pfanne in schäumender Butter dünne Palatschinken backen.
- 3
Die Bärlauchpalatschinken mit Zitronen-Sauerrahm bestreichen, auf einen Teller legen und mit dem restlichen Sauerrahm garnieren.
Tipp
Die Bärlauch-Palatschinken passen auch super als Frittaten in klare Suppe. Vegetarier können den Speck auch einfach weglassen.
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