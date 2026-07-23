Palatschinken mit Bärlauch und Zitronen-Sauerrahm

1 Für die Bärlauch-Palatschinken mit Zitronen-Sauerrahm zunächst den Speck im Backrohr bei 160 °C ca. 12 Minuten knusprig braten. Den Sauerrahm mit dem Zitronenabrieb verrühren und mit Salz sowie Pfeffer abschmecken. Den Speck in kleine Stücke brechen und unterrühren.

2 Für den Palatschinkenteig die Milch mit dem Bärlauch mixen, Ei, Mineral und gesiebtes Mehl unterrühren und den Teig 10 Minuten quellen lassen. Danach in einer Pfanne in schäumender Butter dünne Palatschinken backen.