Nahe der Autobahnausfahrt Lebring gibt’s beim Zieglerwirt Wirtshausküche mit Seltenheitswert und einen der allerschönsten Gastgärten der Steiermark.

Da sitzt man also inmitten von Oleandersträuchen, blühenden Hortensien, Apfelbäumen und ja, selbst Zitronenbäumchen und ertappt sich bei der Frage: Muss man heuer wirklich noch in den Urlaub fahren? Weil: So schön wie hier im Gastgarten vom Zieglerwirt muss es ein paar Stunden weiter südlich erst mal sein. Dasselbe gilt fürs Essen: Ob selbst die besten Calamari fritti mit der Schweinsmagerlsuppe von Küchenchef Matthias Schweinzger mithalten können, ist fraglich, wenn nicht sogar unmöglich: Was, bitte schön, ist dieses paprizierte Wunderding für eine Offenbarung? Und warum gibt’s das an anderen Wirtshausadressen nicht öfter? Eine Frage, die man sich bei der gefüllten Paprika übrigens genauso stellt, aber dazu gleich mehr.

© Lucas Palm Kitzecker Frischkäse und Paradeiserraritäten.

Der Zieglerwirt liegt keine zwei Autominuten von der Autobahnausfahrt Lebring entfernt, und neben Küche und Garten sei die Weinkarte hervorgehoben: Eine Schatzkammer naturnaher Weine aus Österreich, die in den besten Restaurants der Welt ausgeschenkt werden, hierzulande aber allzu oft ein nischiges Dasein fristen. Südsteirische Weltweine wie von Andreas Tscheppe, Franz Strohmeier oder Roland Tauss gehören hier seit Jahren zum Grundrepertoire und guten Ton, günstiger als beim Zieglerwirt findet man viele dieser Flaschen wohl nirgendwo.

Zum Essen: Empfohlen sei der saisonale Einstieg in Form eines überraschend großen Tellers namens „Kitzecker Frischkäse und Paradeiserraritäten“ (13,40 Euro). Ersterer fügt sich mit seiner vollmundigen, aber durch und durch erfrischenden Textur in Keilform wunderbar in das süße Säurespiel der unterschiedlich breit aufgeschnittenen Paradeiser ein.

© Lucas Palm Marillenknödeln mit Erdäpfelteig.

Vor- und Hauptspeisentauglich: Die Schweinsmagerlsuppe (7,20 Euro). Der geputzte Magen wird vom Chef in feine Stücke geschnitten, zu den angeschwitzten Zwiebeln gegeben, mit Fond aufgegossen, papriziert und mit einem Schuss Zitrone abgeschmeckt: Klingt einfach, ist es natürlich nicht, und brilliert mit einer dermaßen sämigen Rundheit, dass man diesem vergessenen Klassiker absolute Mehrheitsfähigkeit zusprechen muss.

Apropos: Gilt auch für die gefüllte Paprika (18,20 Euro), bei der das Verhältnis zwischen Reis und Faschiertem erfreulicherweise zugunsten des (wunderbar mild, aber mitnichten fad abgeschmeckten) Faschierten ausfällt. Und bitte: Lassen Sie sich nicht die Marillenknödeln mit Erdäpfelteig entgehen. Sie gelten zu Recht als Spezialität des Hauses.