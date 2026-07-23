Gegrilltes saisonales Gemüse mit knusprigem Tofu
In diesem simplen, veganen Rezept wird Tofu im Backrohr knusprig gebraten und das Grillgemüse mit einem Ahorn-Sesam-Dressing raffiniert mariniert.
Zutaten
- 350 g Tofu
- 2 EL Olivenöl
- 1 TL Sesam
- Salz
Zutaten für das Gemüse
- 1 Spitzpaprika
- 1 Zucchini
- 0,5 Melanzani
- 1 Bund Frühlingszwiebel
- Olivenöl
Zutaten für das Dressing
- 1 EL Ahornsirup
- 1 EL Sesamsaat
- 1 EL Dijon-Senf
- 2 EL Apfelessig
- 2 EL Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
- 1
Tofu in Streifen schneiden, mit Salz und Olivenöl würzen und mit dem Sesam bestreuen. Im Backrohr bei 200 °C ca. 20 Minuten knusprig backen, nach 10 Minuten Tofu wenden.
- 2
Für das Ahorn-Sesam-Dressing alle Zutaten miteinander vermischen.
Für das gegrillte Gemüse Paprika halbieren, Kerne entfernen. Zucchini und Melanzani in breite Streifen schneiden, Frühlingszwiebeln der Länge nach halbieren.
- 3
Das Gemüse mit etwas Olivenöl bepinseln und am Grill oder in der Pfanne von allen Seiten braten, bis es weich ist. Danach mit dem Dressing vermischen und kurz ziehen lassen.
Tipp
Tofu gemeinsam mit dem gegrillten Gemüse anrichten.Bestreuen Sie den Tofu auch mit einer Mischung aus Sesamsaat, Leinsamen und gehackten Kürbiskernen.
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