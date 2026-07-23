Gegrilltes saisonales Gemüse mit knusprigem Tofu

Tofu in Streifen schneiden, mit Salz und Olivenöl würzen und mit dem Sesam bestreuen. Im Backrohr bei 200 °C ca. 20 Minuten knusprig backen, nach 10 Minuten Tofu wenden.

Für das Ahorn-Sesam-Dressing alle Zutaten miteinander vermischen. Für das gegrillte Gemüse Paprika halbieren, Kerne entfernen. Zucchini und Melanzani in breite Streifen schneiden, Frühlingszwiebeln der Länge nach halbieren.

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Das Gemüse mit etwas Olivenöl bepinseln und am Grill oder in der Pfanne von allen Seiten braten, bis es weich ist. Danach mit dem Dressing vermischen und kurz ziehen lassen.