Sommernachtstraum mit Biskuitteig und frischen Beeren
Im neuen Magazin "Unsere liebsten Obsttorten und Kuchen" mit Rezepten unserer Leserinnen und Leser findet man auch diesen "Sommernachtstraum". Und das Beste: die Zubereitung geht leicht von der Hand!
Zutaten für den Biskuitteig
- 4 Eier
- 150 g Zucker
- 1 Pck. Vanillezucker
- 150 g Weizenmehl
- 25 g gesiebtes Kakaopulver
- 1 TL gestrichener Backpulver
Zubereitung für den Teig
- 1
Eier in einer Schüssel auf höchster Stufe eine Minute schaumig schlagen. Zucker und Vanillezucker mischen, einstreuen und noch etwa zwei Minuten weiterschlagen. Mehl mit Kakao und Backpulver mischen, die Hälfte davon auf die Eiercreme geben und kurz auf niedrigster Stufe unterrühren. Restliches Mehlgemisch auf die gleiche Weise unterarbeiten. Den Teig in eine Springform (Durchmesser 26 cm, mit Backpapier belegt) geben und glatt streichen. Den Biskuitboden etwa 30 Minuten bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) backen.
- 2
Den Biskuitboden auskühlen lassen. Anschließend den Boden aus der Form lösen, auf einen mit Backpapier belegten Kuchenrost stürzen und erkalten lassen. Den Biskuitboden zweimal waagrecht durchschneiden.
Zutaten für die Füllung
- 6 Blätter weiße Gelatine
- 350 g vorbereitete, gemischte Beerenfrüchte (z. B. Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren und Erdbeeren)
- 300 g Sauerrahm
- 50 g Zucker
- 400 g Schlagobers
Zubereitung für die Füllung:
- 1
Gelatine nach Packungsanleitung einweichen. 200 g der Beeren pürieren. Sauerrahm mit Zucker und Beerenpüree verrühren. Die Gelatine leicht ausdrücken und in einem kleinen Topf bei schwacher Hitze unter Rühren auflösen. Die aufgelöste Gelatine mit vier Esslöffeln von der Beerenmasse verrühren, dann unter die restliche Beerenmasse rühren. Obers steif schlagen und unterheben. Ein Drittel der Creme beiseitestellen. Die restlichen Beerenfrüchte (eventuell halbieren) unter die größere Menge Beerencreme heben. Beide Cremen in den Kühlschrank stellen, bis sie beginnen, fest zu werden.
- 2
Den unteren Boden auf eine Tortenplatte legen und die Creme mit den ganzen Beeren in die Mitte des Bodens geben. Die Creme kuppelförmig verstreichen (Kuppel in der Mitte), dabei rundherum einen etwa 2 cm breiten Rand frei lassen. Vom mittleren Boden einen etwa 2 cm breiten Rand abschneiden. Den Rand zerbröseln und beiseitestellen.
- 3
Die Biskuitplatte auf die Cremekuppel legen und leicht andrücken. Gut die Hälfte der beiseitegestellten Creme darauf geben und so glatt streichen, dass eine ebene Fläche entsteht. Den oberen Boden darauflegen. Tortenoberfläche und Tortenrand mit der restlichen Creme bestreichen. Die Torte zwei bis drei Stunden in den Kühlschrank stellen. Danach den Rand mit den Biskuitbröseln bestreuen und etwas andrücken. Für die Dekoration Beeren anfeuchten und in Zucker wälzen.
- 4
Ebenso möglich: Erdbeergelee mit gehackten Pistazien wie auf dem Foto.
Zutaten Dekoration gemischte Beerenfrüchte oder gehackte Pistazien und Erdbeerglasur
- 220 g pürierte, passierte Erdbeeren
- 60 g Staubzucker
- 4 Stk. Gelatineblätter
- 4 cl Cointreau
Zubereitung Dekoration
- 1
Gesiebten Staubzucker mit Püree verrühren. Gelatine in Wasser einweichen, Cointreau erhitzen, Gelatine im warmen Likör auflösen. Gelatine rasch ins Püree einrühren und auf Torte verteilen
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"Unsere liebsten Obsttorten und Kuchen", 64 Seiten, 10,90 Euro. Erhältlich in ausgewählten Trafiken, Büros der Kleinen Zeitung, bei Spar. Mit Gutschein bei Spar um 5,90 statt 10,90 Euro. www.kleinezeitung.at/kulinarik