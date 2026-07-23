Sommernachtstraum mit Biskuitteig und frischen Beeren

1 Gelatine nach Packungsanleitung einweichen. 200 g der Beeren pürieren. Sauerrahm mit Zucker und Beerenpüree verrühren. Die Gela­tine leicht ausdrücken und in einem kleinen Topf bei schwacher Hitze unter Rüh­ren auflösen. Die aufgelöste Gelatine mit vier Esslöffeln von der Beerenmasse verrühren, dann unter die restliche Beerenmasse rühren. Obers steif schlagen und unterheben. Ein Drittel der Creme beiseitestellen. Die restlichen Beeren­früchte (eventuell halbieren) unter die größere Menge Beerencreme heben. Beide Cremen in den Kühlschrank stellen, bis sie beginnen, fest zu werden.

2 Den unteren Boden auf eine Tortenplatte legen und die Creme mit den gan­zen Beeren in die Mitte des Bodens geben. Die Creme kuppelförmig verstrei­chen (Kuppel in der Mitte), dabei rundherum einen etwa 2 cm breiten Rand frei lassen. Vom mittleren Boden einen etwa 2 cm breiten Rand abschneiden. Den Rand zerbröseln und beiseitestellen.

3 Die Biskuitplatte auf die Cremekuppel le­gen und leicht andrücken. Gut die Hälfte der beiseitegestellten Creme darauf ge­ben und so glatt streichen, dass eine ebene Fläche entsteht. Den oberen Boden darauflegen. Tortenoberfläche und Tortenrand mit der restlichen Creme bestrei­chen. Die Torte zwei bis drei Stunden in den Kühlschrank stellen. Danach den Rand mit den Biskuitbröseln bestreuen und etwas andrücken. Für die Dekoration Beeren an­feuchten und in Zucker wälzen.