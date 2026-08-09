Sie sind in Spittal an der Drau aufgewachsen und heute international als Schauspieler unterwegs. Was ist von ihrer Kindheit in Kärnten geblieben?

Kevin Brand: Vor allem der Bezug zur Natur. Im Winter war ich am Goldeck snowboarden, im Sommer am Millstätter See. Ich war ein Draußen-Kind und meist bis zum Abend unterwegs. Meine Abenteuerlust wurde damals geprägt. Meine Mama nannte mich „das Müllkind“, weil wir als Kinder oft tagelang rund um die Mülltonnen spielten und etwas verwahrlost aussahen (lacht). Als ich dann nach Berlin gezogen bin, war ich nicht nur tagsüber unterwegs, sondern auch nachts.