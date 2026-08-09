Krimistar: „Ich habe gelernt, mit wenig Geld auszukommen“
Schauspieler Kevin Brand (35) über seinen ungewöhnlichen Weg ohne klassische Ausbildung, die Freiheit, sich für Rollen völlig zu verändern, und wie er zur Rolle eines Russen in Spanien kam.
Sie sind in Spittal an der Drau aufgewachsen und heute international als Schauspieler unterwegs. Was ist von ihrer Kindheit in Kärnten geblieben?
Kevin Brand: Vor allem der Bezug zur Natur. Im Winter war ich am Goldeck snowboarden, im Sommer am Millstätter See. Ich war ein Draußen-Kind und meist bis zum Abend unterwegs. Meine Abenteuerlust wurde damals geprägt. Meine Mama nannte mich „das Müllkind“, weil wir als Kinder oft tagelang rund um die Mülltonnen spielten und etwas verwahrlost aussahen (lacht). Als ich dann nach Berlin gezogen bin, war ich nicht nur tagsüber unterwegs, sondern auch nachts.
Wann war Ihnen klar, dass Sie Schauspieler werden wollen?
Das habe ich schon als Kind gesagt. Warum genau, weiß ich nicht. Ich hatte aber nie große Zweifel daran. Gleichzeitig hatte ich keine Ahnung von der Branche. Lange dachte ich naiv, dass mir irgendwann jemand auf die Schulter klopft und sagt, dass er mich für einen Film braucht. Das ist natürlich nicht passiert.
Über die Person:
Kevin Brand (35) wuchs in Spittal an der Drau auf und zog mit 18 Jahren nach Berlin. Bei Drehs für Werbefilme und Studierendenfilmen sammelte er erste Erfahrungen vor der Kamera. Es folgten Theaterengagements und Rollen in Deutschland und Österreich, wie in der Serie „Totenfrau“, dem Landkrimi „Bis in die Seele ist mir kalt“ und „Steirerstich“ sowie der Netflixproduktion „School of Champions“. Der Kärntner ist nicht nur im deutschsprachigen Raum tätig, er drehte auch schon mehrere Projekte in Spanien, wo er oft als Russe, Deutscher oder Engländer gebucht wird. Zuletzt drehte er in für eine Schweizer Komödie auf Gran Canaria und in Zürich.
Mit 18 Jahren zogen Sie nach Berlin. Wie gelang der berufliche Einstieg?
Zunächst arbeitete ich in der Gastronomie. Mein erster Agent sprach mich in einem Café an und meinte, meine offene Art könnte für bestimmte Sachen funktionieren. So begann ich mit Werbung. Den Sprung zum Film musste ich selbst angehen. Ich habe Studentenfilme für mich entdeckt und genutzt, spielte in vielen davon und sammelte so Material und Erfahrung. Damit fand ich schließlich Agenturen.
Eine klassische Schauspielausbildung haben Sie nicht?
Ich habe zunächst Philosophie und Kunstgeschichte studiert, als Versuch, etwas Gescheites zu machen. Ich wusste aber, dass ich damit nichts anfangen werde. Eine Schauspielschule habe ich nie besucht. Ich dachte einfach, dass ich es kann, und habe es ausprobiert. Quasi lernen durch praktische Erfahrung.
Sie verändern für Rollen Aussehen, Sprache und Auftreten stark. Ist Vielseitigkeit Ihr Erfolgsrezept?
Ob es ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Vielseitigkeit war aber immer mein Anspruch, egal ob die Haare abrasiert oder pink gefärbt werden für eine Rolle. In der Branche gibt es viele große Egos. Manche wollen nur die coolen oder schönen Rollen spielen. Ich glaube, man gewinnt Freiheiten, wenn man das Ego zur Seite legt. Ich habe keine Angst davor, hässlich zu sein oder mich lächerlich zu machen.
Es wirkt so, als ob sie den Beruf nicht des Erfolgs und der Anerkennung wegen gewählt haben.
Manche Schauspielerinnen und Schauspieler wollen nur die coolen oder schönen Rollen spielen und möglichst von ihrer Schokoladenseite gefilmt werden. Diese Vorstellung vom Berühmtsein hatte ich selbst nie.
Steht die Kunst für Sie über Ruhm und Geld?
Auf jeden Fall. Ich bin von Herzen Künstler und ein ganz schlechter Geschäftsmann. Bestimmt habe ich mir manches verbaut, weil ich mich nicht nur in eine Richtung bewege und die Leute mich keinem bestimmten Typ zuordnen können. Aber anders würde es mich nicht glücklich machen.
Von Glück kann man nicht leben. Wie gehen Sie mit der finanziellen Unsicherheit als Kunstschaffender um?
Ich habe gelernt, mit wenig Geld auszukommen. Bei Schauspielaufträgen bekommt man auf einmal viel und dann vielleicht ein halbes Jahr nichts. Man fragt sich ständig, ob das der letzte Auftrag war. Einen Zwischenjob könnte ich aber oft nur kurz machen. Deshalb male und bastle ich und verkaufe auf Märkten Arbeiten aus Epoxidharz, Kerzen und Gemälde. Mein kreativer Plan B.
Sie spielen nicht nur in Deutschland und Österreich. Wie kamen Sie zu Ihren Rollen in Spanien?
Durch Zufall. Ein spanischer Castingverantwortlicher suchte europaweit einen Russen. Ich hatte angegeben, Grundkenntnisse in Russisch zu haben, was ein bisschen gelogen war. Ich wurde eingeladen, sprach beim Casting etwas Spanisch und wurde direkt genommen. Seitdem spiele ich dort Ausländerrollen. Einen Spanier werde ich wegen meines Akzents wohl nie glaubwürdig spielen, aber Russen, Engländer, Franzosen oder Deutsche schon.
Spielt man auf Kärntnerisch anders als auf Spanisch?
Sprache formt auch die Körpersprache. Bei meinen ersten Drehs in Spanien sprach ich anfangs kaum die Sprache und musste meine Zeilen auswendig lernen. Ich konnte nicht spontan fluchen oder improvisieren. Ich war total in diesen auswendig gelernten Sätzen gefangen. In österreichischen Produktionen, wie dem Kärnten Krimi „Bis in die Seele ist mir kalt“ konnte ich dagegen meinen Dialekt sprechen. Das war meine Komfortzone, in der ich mich völlig frei bewegen konnte.
Welche Rollen fehlen Ihnen noch und gibt es etwas, das sie ablehnen würden?
Ich hatte noch keine Hauptrolle in einem großen Film. Ich wäre gerne einmal über Monate richtig beschäftigt, textlich stärker gefordert und würde gerne einen Film tragen. Auch eine Kampfchoreografie oder ein Musicalfilm würden mich reizen. Ich lerne für Rollen gerne etwas Neues. Ablehnen würde ich grundsätzlich nichts. Egal, wie böse eine Rolle ist oder ich nackt sein müsste.
Warum zieht es Sie stärker zum Film als zum Theater?
Beim Drehen geht alles schneller. Ich komme an, biete meine Idee für die Szene an, und der Regisseur sagt, ob es passt. Beim Theater fühle ich mich unfreier. Beim Film dreht man die Szene und wenn sie im Kasten ist, war es das. Theater hat dagegen den Reiz des Live-Moments. Es muss funktionieren, weil man nicht von vorne beginnen kann. Theaterrollen ausschließen würde ich grundsätzlich nicht.
Abseits des Berufs. Wo tanken sie Energie für anstrengende Drehs?
Reisen. Ich gebe jeden Cent dafür aus. Ich war inzwischen in ungefähr 50 Ländern. Es gibt noch viele Orte, die ich noch nicht gesehen habe, selbst in der Heimat. Gleichzeitig bin ich seit einiger Zeit ständig müde. Wenn ich zu Hause in Berlin bin, will ich oft gar nicht hinaus, sondern nur meine Wohnung genießen. Trotzdem fahre ich wieder weg, sobald Zeit und Geld da sind.
Wie eng ist Ihr Verhältnis zu Kärnten heute noch?
Ich bin mindestens einmal im Jahr dort, zuletzt auch öfter, weil ich wieder mehr in Österreich gedreht habe. Nach Dreharbeiten bleibe ich oft länger und besuche Verwandte. Ich möchte auch meinen Berliner Freunden Kärnten zeigen. Als Jugendlicher reichte mein Radius ohne Führerschein kaum weiter als bis zum Millstätter See oder auf den Katschberg. Da gibt es selbst für mich noch einiges zu entdecken.
Was steht beruflich als Nächstes an?
Ich habe gerade meinen ersten Schweizer Kinofilm abgeschlossen, eine Komödie, die auf Gran Canaria und in Zürich gedreht wurde. Dabei durfte ich im Kärntner Dialekt spielen. Anfang des Jahres war ich außerdem bei „School of Champions“ dabei. Weil es in Spanien gut funktioniert hat, möchte ich es nun auch in Italien versuchen. Ich mache zwei Monate einen Sprachkurs in Rom und hoffe, eine Agentur zu finden und mir einen weiteren Markt zu erschließen. Und dann wird hoffentlich irgendwann die Hauptrolle kommen.
Sie sind beruflich viel unterwegs. Wird das manchmal auch zur Belastung?
Ja. In den vergangenen zwei Jahren war mir manches zu viel. Im Vorjahr war ich nie länger als drei Wochen an einem Ort, heuer war es ähnlich. Ich mache das aber freiwillig.