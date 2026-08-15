„Das Streicheln der Tiere ist der kleinste Part des Jobs“
Sonja Gollenz ist Zoologin am Wilden Berg in Mautern. Sie spricht über die schönsten Momente ihres Jobs, aber auch über Herausforderungen und Aspekte, die man nicht erwarten würde.
Frau Gollenz, Sie sind Zoologin am Wilden Berg in Mautern. Seit wann üben Sie diese Tätigkeit aus, und wie sind Sie dazu gekommen?
Ich war zuvor als Zoologin im Nationalpark Hohe Tauern tätig, nach Mautern bin ich dann über eine Ausschreibung gekommen. Mittlerweile bin ich im 22. Jahr am Wilden Berg.
Welche Ausbildung war dafür nötig?
Ich habe Biologie studiert und auch die Tierpflegerausbildung gemacht. Man absolviert ein ganz normales Biologiestudium und kann sich dann spezialisieren. Ich habe mich von Anfang an mit Wildtieren beschäftigt, dafür war ich viel auf der Boku und der Vetmed in Wien.
Woher kam das Interesse für Wildtiere?
Das hat sich ergeben. Es waren schon immer die größeren Tiere, die mich interessiert haben. Nichts gegen Insekten, die sind auch wichtig, aber ich wollte die Tiere auch in der Ferne erkennen können. Mir ist es immer um das heimische Wild gegangen.
Wie gestaltet sich ein typischer Arbeitstag für Sie? Gibt es den überhaupt?
Den typischen Alltag gibt es nicht. Wir starten gegen 7 Uhr, fahren herauf und besprechen den Tag. Und dann schaut man, was sein könnte. Die Fixpunkte gibt es immer: die Versorgung der Tiere, das Putzen, Rauslassen, das ist immer gleich. Aber du weißt nie, ob in der Nacht etwas passiert ist. Kürzlich hatten wir ein totes Steinbock-Kitz, das wahrscheinlich vom Felsen gestürzt ist. So etwas kommt vor, weil die Arbeit nicht starr und Leben dahinter ist. Und wir haben einen Brutapparat, da kann es sein, dass in der Nacht Nachwuchs geschlüpft ist. Außerdem gilt es immer zu schauen, ob vielleicht durch einen Sturm Bäume umgestürzt sind oder durch Regen etwas aus- oder zugeschwemmt wurde. Wenn man mit Leben und Natur zu tun hat, kann immer etwas passieren.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am besten? Was zeichnet diese aus?
Die Arbeit mit dem Tier, darauf freue ich mich jeden Tag – ist ein Jungtier auf die Welt gekommen, ein Kitz, oder ein Damwildkalb? Wir haben heuer seit langem wieder einmal junge Schweine bekommen. Da fiebert man mit, wann sie wirklich kommen. Wir freuen uns, wenn Luchs-Babys auf die Welt kommen und auch, wenn die einjährigen Luchse im Zuge eines Projektes wieder in Polen ausgewildert werden und in der freien Wildbahn leben dürfen. Besonders schön war auch, als ich 2005 das erste Mal einen jungen Braunbären hoppern konnte. Aber auch wenn man Füchse oder Waschbären mit der Flasche aufzieht und sieht wie sie wachsen und gedeihen, ist das etwas Besonders.
Was sind die größten Herausforderungen?
Herausfordernd ist immer, wenn man nicht weiß, was passiert. Als Beispiel: Es gibt eine sehr große Trockenheit, das ist nicht förderlich in der Forstwirtschaft. Dementsprechend werden manche Bäume kaputt. Diese Problematik haben wir gerade bei den Polarwölfen, wo uns die Bäume verdörren, jene, mit 40 Metern Höhe. Diese müssen umgeschnitten, zerkleinert und weggebracht werden. Dabei muss man überlegen: Wie reagieren die Wölfe, wenn mit der Motorsäge gearbeitet wird oder ein Baum umfällt? Auch, wenn man sie ins zweite Gehege sperrt, bedeutet das Stress für die Tiere.
Und sonst?
Wir sind am Berg und dieser fordert dich. Du hast im Sommer und Winter ganz andere Bedingungen. Im Winter hast du Schnee und Eis, im Sommer den Hagel, aber du musst immer raus, weil jemand von dir abhängig ist. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Tiere gesund sind, etwas zum Essen, Wasser und einen sauberen Schlafplatz haben.
Gibt es Dinge die niemand erwarten würde?
Wir haben auch Wildwochen. Das Fleisch kommt von uns, also schießen wir Rotwild oder Damwild, es wird verarbeitet und kommt in die Küche. Oder wenn Hühner krank sind, müssen diese erlöst werden. Das gehört auch dazu. Du musst diese Hintergrundarbeit machen, die nicht immer schön ist, darfst keine Angst vor dem Tod und Blut haben. Es wird oft vergessen, dass das Streicheln der kleinste Part ist. Und: der Beruf fordert dich körperlich voll, du musst viel Heben, ein Heuballen wiegt 25 Kilogramm.
Welche Vorhaben stehen in naher Zukunft am Programm?
Es steht immer etwas an, gibt immer etwas zu erneuern. Was wir im nächsten Jahr vorhaben, ist, im Bereich des Damwildes und des Gamswildes soll es die „Wolke Sieben“ geben, also quasi eine Treppe, die einen Teil in das Gehege hineinreicht und einen neuen Aussichtspunkt bietet.
Für viele Menschen gilt der Wilde Berg als liebstes Ausflugsziel, für Sie ist es Ihr Arbeitsplatz. Haben Sie andere Lieblingsplätze oder Kraftorte?
Für mich ist der Wilde Berg alles in einem. Ich seh den Reiting, die Eisenerzer Alpen. Im Herbst ist es besonders schön, wenn sich das Licht verändert, alles ein bisschen gelb wird und der Nebel in den Tieflagen hinzu kommt. Unten ist das Nebelmeer und heroben die Sonne, dass ist wunderschön.
Darf man eine Zoologin nach ihrem Lieblingstier fragen?
Ja sicher! Das sind die Waschbären und die Schweine. Ich mag alle Tiere gerne, aber wenn man mich dezidiert fragt, dann diese beiden. Die sind einfach unterhaltsam, und Schweine sind ganz gescheite Tiere, die wissen, wo sie aufs Klo gehen. Wenn man sie am Bauch krault, fallen sie vor lauter Freude um, das ist einfach lustig.
Zur Person
Sonja Gollenz ist gebürtige Grazerin mit Wurzeln in der Südoststeiermark.
Sie ist bereits im 22. Jahr als Zoologin am Wilden Berg in Mautern tätig. Zuvor war sie im Nationalpark Hohe Tauern in Mallnitz tätig.
Gollenz hat das Grundstudium der Biologie in Graz absolviert, zusätzliche Ausbildungen an der Boku und Vertmed in Wien und auch die Tierpflegerausbildung absolviert.
Ihr Team am Wilden Berg besteht neben Gollenz aus zwei ausgelernten Tierpflegerinnen, zwei Lerhlingen und einem Altersteilzeit-Pensionisten. Gemeinsam schaukeln sie den Sieben-Tage-Betrieb an 365 Tagen im Jahr.
Besonders zu schätzen am Wilden Berg weiß Gollenz, dass es ein „gemischter Park“ ist, in dem neben den Tieren auch die Wissensvermittlung - für Kinder auf spielerische Weise - im Fokus steht.
Neben den täglichen Fütterungen der Wildtiere und den Flugvorführungen, wird jeden Monat eine Vollmondwanderung angeboten.
Beliebt ist auch das Angebot „Tierpfleger für einen Tag“, das es Personen ab 18 Jahren ermöglicht, hinter die Kulissen zu blicken und einen Tag mit dem Team im Hintergrund – unter anderem auch bei Fütterungen – zu verbringen.