Wie gestaltet sich ein typischer Arbeitstag für Sie? Gibt es den überhaupt?

Den typischen Alltag gibt es nicht. Wir starten gegen 7 Uhr, fahren herauf und besprechen den Tag. Und dann schaut man, was sein könnte. Die Fixpunkte gibt es immer: die Versorgung der Tiere, das Putzen, Rauslassen, das ist immer gleich. Aber du weißt nie, ob in der Nacht etwas passiert ist. Kürzlich hatten wir ein totes Steinbock-Kitz, das wahrscheinlich vom Felsen gestürzt ist. So etwas kommt vor, weil die Arbeit nicht starr und Leben dahinter ist. Und wir haben einen Brutapparat, da kann es sein, dass in der Nacht Nachwuchs geschlüpft ist. Außerdem gilt es immer zu schauen, ob vielleicht durch einen Sturm Bäume umgestürzt sind oder durch Regen etwas aus- oder zugeschwemmt wurde. Wenn man mit Leben und Natur zu tun hat, kann immer etwas passieren.