Gelbe Punkte bis „Stangerlwald“: So will man in Kärnten Raser einbremsen

In Villach sorgen gelbe Punkte auf einer Straße im Wohngebiet für Kritik. In Kärnten gibt es zahlreiche sehr unterschiedliche Ansätze zur Verkehrsberuhigung.

Im Bleistätter Moor am Ossiacher See sorgen Verengungen durch Poller und eine farbige Markierung für eine Verlangsamung des Verkehrs auf einer geraden Straße

Eine gelb getüpfelte Straße sorgt aktuell in Villach für Aufregung. Die einen sind begeistert von der Idee, durch die optisch auffällige Markierung und Poller den Verkehr im Wohngebiet zwischen Maria Gail und Tschinowitsch zu beruhigen. Andere fürchten, dass die Einsatzkräfte oder Bauern mit ihren großen Fahrzeugen dort künftig nicht mehr durchkommen und weite Umwege in Kauf nehmen müssen.

© Alexandra Pöcher Die gelben Punkte auf einer Straße in Villach sorgen für Diskussionen

Diese Maßnahme wurde von der Stadt Villach umgesetzt. Das Land Kärnten hat in der Vergangenheit zahlreiche andere Maßnahmen ergriffen, um den Verkehr zu beruhigen und für mehr Sicherheit auf den Kärntner Straßen zu sorgen. „Das Land Kärnten investiert konsequent in Verkehrssicherheitsmaßnahmen, aber das Wichtigste im Straßenverkehr ist und bleibt die gegenseitige Rücksichtnahme zwischen allen Verkehrsteilnehmern“, sagt Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Volker Bidmon, Leiter der Straßenbauabteilung des Landes, erklärt, womit man bisher die besten Erfolge verzeichnet und was nicht funktioniert hat.

In Villach wurden zur Verkehrsberuhigung gelbe Punkte sowie eine durch eine gelbe Fläche optische Straßenverengung auf der Straße zwischen Tschinowitsch und Maria Gail und Poller angebracht. Einige Anrainer kritisieren, dass diese Lösung für mehr Verwirrung auf der Straße sorge. Sind Sie auch dieser Meinung oder ist das Ihrer Meinung nach eine gute Lösung, um den Verkehr zu beruhigen? VOLKER BIDMON: Im Anlassfall können zusätzliche Markierungen im Straßenraum gute Lösungen sein, um vermehrte Aufmerksamkeit zu erzielen – es obliegt allerdings der Stadt Villach, dies bei ihrem Projekt zu prüfen. Mit solchen Maßnahmen muss nämlich sorgsam umgegangen werden, da bei zu vielen solcher Maßnahmen ein Gewöhnungseffekt eintritt. Was sind die wichtigsten Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren in Kärnten zur Verkehrsberuhigung umgesetzt wurden? Positive Ortsraumgestaltung ist uns ein ständiges Anliegen, der Erfolg liegt in einer individuellen und den örtlichen Gegebenheiten angepassten Planung. Mit geeigneten Maßnahmen wird auch eine Verkehrsberuhigung erreicht und die Verkehrssicherheit erhöht. Wenn die Straßenbauabteilung in Ortsgebieten Baumaßnahmen umsetzt, werden dahingehend ganz individuell geeignete Möglichkeiten vor Ort geprüft, diese ausgeschöpft und konsequent Vorkehrungen getroffen.

© Helge Bauer Volker Bidmon, Leiter der Straßenbauabteilung in Kärnten

Wichtig ist in, dass die Verkehrsteilnehmer merken, dass sie sich im Ortsgebiet befinden und dadurch von sich aus langsamer fahren. — Volker Bidmon, , Leiter der Straßenbauabteilung des Landes

Gab es danach Evaluierungen, ob diese Maßnahmen tatsächlich den Verkehr im entsprechenden Bereich verlangsamt haben oder nicht? Und wenn ja, mit welchen Ergebnissen? Selbstverständlich werden Maßnahmen immer wieder evaluiert. Positive Wirkung erzielen vielerorts die Geschwindigkeitsanzeigen für die Bewusstseinsbildung oder das Weglassen von Mittellinien im Ortsgebiet, womit Verkehrsteilnehmer erwiesenermaßen „vorsichtiger“ und somit langsamer fahren. Beide oben angemerkten Maßnahmen ergeben Geschwindigkeitsreduktionen von im Schnitt fünf km/h im Ortsgebiet, was wiederum die Verkehrssicherheit erhöht. Womit hat man bisher die besten Ergebnisse erzielt? Fahrbahnverschwenkungen bei Ortseinfahrten, Rumpelstreifen oder Verkehrsinseln bringen individuell unter den richtigen Rahmenbedingungen gute Ergebnisse. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Verkehrsteilnehmer (Autofahrer) merken, dass sie sich im Ortsgebiet befinden und dadurch von sich aus langsamer fahren. Vielfach gelingt es auch, durch Bodenmarkierungen, etwas geringere Fahrstreifenbreiten, Bepflanzung oder Beleuchtung das Ortsgebiet wahrnehmbarer zu gestalten.

1 / 2 Bleistätter Moor am Ossiacher See © Manfred Schusser

Gab es auch Maßnahmen, die nicht funktioniert haben oder die für Verwirrung gesorgt und dadurch die Verkehrssicherheit negativ beeinflusst haben und die man wieder abändern musste? Nicht perfekt funktioniert haben beispielsweise gut gemeinte Anwendungsfälle von markierten aber nicht abgetrennten Gehwegen, welche also lediglich „abmarkiert“ werden. Hier wird sehr oft trotzdem teilweise über die Abmarkierung gefahren und es entsteht für Fußgänger kein tatsächlicher Sicherheitsgewinn. In Radweg bei Feldkirchen etwa wurden zahlreiche Poller errichtet. Auch dort wurde von Verkehrsteilnehmern kritisiert, dass die Vielzahl an Pollern für Verwirrung sorge. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Die Maßnahme wurde aufgrund des starken Fußgängerverkehrs mit Schulkindern umgesetzt. Es sollte unser aller Ziel sein, unsere schwächeren Verkehrsteilnehmer und vor allem Kinder zu schützen. Fahrbahnverengungen wie diese bewirken nachweislich eine Temporeduktion und erhöhen damit die Verkehrssicherheit vor Ort. Wenn sich der Individualverkehr an die vorgegebene Geschwindigkeit hält, in diesem Fall 70 km/h, kann es zu keiner Verwirrung kommen.

1 / 2 Neue Verkehrsinsel in Himmelberg © Manfred Schusser

Verengungen durch Poller an ansonsten geraden Straßen werden ebenfalls oft kritisiert, wie etwa in Moosburg oder beim Bleistätter Moor am Ossiacher See, weil dann an der Engstelle Radfahrer und Autofahrer im Gegenverkehrsbereich aufeinandertreffen. Wie erfolgreich sind diese Maßnahmen in der Praxis wirklich? Auch hier geht es darum, schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer in sensiblen Bereichen zu schützen. Motorisierte Verkehrsteilnehmer werden dadurch veranlasst, die Geschwindigkeiten einzuhalten und angepasst zu fahren. Dabei geht es ganz klar um den notwendigen Schutz. Und gibt es Maßnahmen, die in naher Zukunft geplant sind oder sich momentan in Umsetzung befinden? Bei sämtlichen Baumaßnahmen in Kärnten werden Themen der Verkehrssicherheit behandelt und bestmöglich berücksichtigt.