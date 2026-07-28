Nach 15 Jahren Streit um fehlende Ohrmarken dürfte Rudolf Schultes seine 70 Bisons in Neusetz bei Straden endlich verwerten. Nun fehlt ihm das Geld und er sucht Unterstützer.

Ein spitzes Horn so lange wie ein Unterarm. Eine Schulterhöhe von 1,70 Metern. Die Muskeln am Nacken strotzen nur so vor Kraft. Respekteinflößend sieht der amerikanische Bison aus. Genüsslich frisst ein junger Bulle an diesem heißen Julitag ein Stückchen Apfel aus der Hand von Rudolf Schultes. Wer diese Szene betrachtet, kann sich kaum vorstellen, dass die Stradener Bisonherde und Schultes, der Tierhalter, seit Jahren für Aufregung sorgen.

Zwei auf offenem Feld erlegte Bullen, ein Dorf, das sich vor ausbrechenden Bisons fürchtet, und eine Unterschriftenliste gegen ihre Haltung sind die aktuellsten Punkte in der Causa Bisonherde in Neusetz bei Straden. Nun soll laut einem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark die 70 Exemplare zählende Herde um 15 Tiere reduziert werden, weil es nach Rangkämpfen immer wieder zu Toten unter den Bisons kam.

Konflikt um Ohrmarken bei Bisons

„Natürlich wäre ich bereit, die Herde zu reduzieren, aber mir fehlt das Geld. Und ich bin nicht bereit, dass irgendein Jäger kommt und sich freut, dass er hier Bisons schießen kann“, erklärt Schultes, warum er dem Bescheid nicht nachkommt.

Dabei hätte es im vergangenen Jahr so ausgesehen, als würde sich die ganze Thematik zum Positiven wenden. Denn, dass es überhaupt zu Problemen kommt, lässt sich darauf zurückführen, dass Schultes das Fleisch der Tiere aufgrund fehlender Ohrmarken nicht verwerten und vermarkten durfte. Ende 2025 habe er nun eine Ausnahmeregelung erhalten, so der Stradener Bisonhalter.

© KLZ / Jonas Rettenegger Die Stradener Bisonherde soll um 15 Tiere reduziert werden

Bisons sind rechtlich gesehen Rinder

15 Jahre lang kämpfte Schultes darum, die nach EU-Recht als Rinder klassifizierten Bisons als Wildtiere zu kategorisieren, damit die Markierung am Ohr und eine Unterstandspflicht wegfallen. Währenddessen durfte er allerdings das Fleisch nicht verwerten, weshalb er auch keine Tiere entnehmen wollte. So sind nun zu viele junge Bullen in seiner Herde, deren Kämpfe immer wieder zu toten Bisons führten.

Schultes sucht Unterstützer

„Eigentlich würde jetzt alles funktionieren, ich könnte laut AMA die Tiere verwerten, aber mir fehlt das Geld“, schildert Schultes die neue Herausforderung. Die Firmen, in deren Besitz die Herde ist, gehören nämlich Schultes Sohn, er selbst ist der Geschäftsführer. Nach einem Streit im Vorjahr habe der Sohn aber den Geldhahn zugedreht und er verdiene nicht genug Geld, um nun die Vermarktung zu starten, erklärt Schultes. Er bittet Bisoninteressierte um Unterstützung, damit ein Kühlraum, erste Kosten beim Schlachthof und eine Website finanziert werden können.

© KLZ / Jonas Rettenegger Die Fanganlage steht bereits

Dass er durch sein Beharren auf den Verzicht von Ohrmarken keinen geringen Anteil an der recht ausweglosen Situation hat, gibt Schultes freimütig zu. Den Hinweis, dass es in Deutschland und Österreich sehr wohl Bisonzüchter mit ähnlichen Herden gibt, die Ohrmarken und sogar Ställe verwenden, lässt er wiederum nicht gelten.

Bisonzüchter vor Gericht

Diese hätten meistens weniger Bullen als er, sagt Schultes: „Ich konnte ja die Tiere nicht entnehmen.“ Hört man sich bei anderen Bisonhaltern um, zeigt sich schnell, dass viele den Zugang des Stradener Züchters nicht nachvollziehen können.

Dazu gehört auch, dass Schultes sich bereits mehrmals vor Gericht wegen Tierquälerei verantworten musste. In einem Fall ging es etwa darum, dass bei einer Geburt Mutter und Kalb starben und der Bisonhalter nichts dagegen unternommen habe. Die Herde schütze den Geburtsvorgang, er habe sich gar nicht nähern können, erklärt Schultes und ergänzt: „In den meisten Fällen war der fehlende Unterstand das Problem.“

Wenn ich in den Häfn gehen muss, dann soll es so sein — Rudolf Schultes , Bisonzüchter

Ein anderer Züchter antwortet auf die Frage, wie er mit den gesetzlichen Anforderungen umgehe, recht klar: „Natürlich sind Ohrmarkerl möglich, auch in Nordamerika geht das. Es sollte uns nicht darum gehen Mindeststandards einzuhalten, sondern das Bestmögliche für die Bisons zu tun.“

Rudolf Schultes selbst betont, er sei gesetzlich vielleicht schuldig, aber faktisch nicht. „Ich habe alles für die Tiere getan, was in meiner Macht stand. Wenn ich in den Häfn gehen muss, dann soll es so sein“, zeigt er sich ungerührt. Nach wie vor hofft er auf Unterstützung und eine Lösung – er sei bereit, Hilfe anzunehmen.