Die beiden Sommeliers Willi Schlögl und Johannes Schellhorn haben den Weingenuss in Deutschland auf ein neues Level gehoben. Sie sind Gäste in der aktuellen Episode des Satire-Podcasts der Kleinen Zeitung

Kabarettist Thomas Maurer und Journalist Thomas Cik sprechen im Satire-Podcast jede Woche über die wichtigsten Nachrichten – und darüber, was man sich über das Weltengeschehen so denken könnte. In diesem Sommer sprechen sie aber nicht nur miteinander, sondern auch mit Menschen, die in den Medien vorkommen.

Die Gäste in dieser Episode: Die Berliner Gastronomen Willi Schlögl und Johannes Schellhorn. Die beiden Österreicher brachten in der deutschen Hauptstadt den Weingenuss auf ein neues Level und betreiben dort die Bar „Freundschaft“. Zudem ist Schlögl mit dem Podcast „Terroir & Adiletten“ der erfolgreichste Wein-Podcaster. Aus dem Projekt sind mittlerweile auch zwei Bücher erschienen. Der Titel: „Anleitung zum Weinsaufen“.