Herr Keinrath, Sie können heuer ein halbes Jahrhundert auf der Bühne feiern. Wie sind Sie überhaupt zur Musik gekommen?

Eigentlich sind es ja ein paar Jahre mehr, aber 50 ist eine schöne runde Zahl. Laut meinen Eltern war ich angeblich schon als Kleinkind musikalisch und bin immer Richtung Radio gekrochen. Ich war dann in der Musikschule. Später in der Pubertät gab es dann zwei Möglichkeiten, Mädels zu beeindrucken. Entweder du warst ein guter Fußballer – da war ich nicht so gut – oder man hat musikalisch etwas drauf. Mein Talent lag mehr in der Musik.