Kurt Keinrath: „Südoststeiermark war Brutplatz für Musikkarriere“
Kurt Keinrath, Musiker, Produzent, Komponist und EAV-Mitglied, spricht über langjährige Bühnenkarriere, Vorlieben und was KI für die Musik-Branche bedeutet.
Herr Keinrath, Sie können heuer ein halbes Jahrhundert auf der Bühne feiern. Wie sind Sie überhaupt zur Musik gekommen?
Eigentlich sind es ja ein paar Jahre mehr, aber 50 ist eine schöne runde Zahl. Laut meinen Eltern war ich angeblich schon als Kleinkind musikalisch und bin immer Richtung Radio gekrochen. Ich war dann in der Musikschule. Später in der Pubertät gab es dann zwei Möglichkeiten, Mädels zu beeindrucken. Entweder du warst ein guter Fußballer – da war ich nicht so gut – oder man hat musikalisch etwas drauf. Mein Talent lag mehr in der Musik.
War Feldbach ein gutes Pflaster für eine Musikkarriere?
Ja, also die Region. Die Südoststeiermark und das Südburgenland – der Großraum Feldbach, Fürstenfeld, Ilz, Jennersdorf. Man braucht nur an STS, Opus, Boris Bukowski oder Carl Peyer zu denken. Es gab damals zwei Zentren der Popmusik in Österreich: Wien und der Großraum Feldbach/Fürstenfeld.
Es gab also Anknüpfungspunkte...
Ja. Es war ein Brutplatz. Ich habe Glück gehabt, dass ich hier aufgewachsen bin.
Wer waren Ihre musikalischen Vorbilder?
Es gab da drei, die mich nachhaltig geprägt haben und denen ich später auch Tribut gezollt habe. Das waren die Beatles, die Rolling Stones und Crosby, Stills, Nash & Young.
Beatles oder Stones, für viele damals ein klares Entweder-Oder, war das für Sie also keine Entscheidungsfrage?
Nein, weil es für mich nicht um eine Weltanschauung ging: „brave“ Beatles oder „harte“ Stones. Es ist mir immer um die Musikalität gegangen. Wir sind in den 1970er Jahren bei einer Gala von CBS – der Plattenfirma, bei der wir mit „Turning Point“ unter Vertrag waren – an einem Tisch mit Leonard Bernstein gesessen. Er hat mir gesagt, für ihn gebe es nur zwei Kategorien: gute und schlechte Musik. Es geht nicht um den Stil. Daran habe ich mich bis heute gehalten. Das betrifft die Komposition, die Interpretation und die Studiotechnik.
Welche Musik haben Sie in den 1960ern und 1970ern gehört?
Es gab damals ja nicht viele Möglichkeiten. Ich habe die Bands gehört, die im Radio gespielt wurden, dann kam Ö3. Aber das war auch schon eine kommerzielle Auswahl. Es war alles dabei von den Troggs, Small Faces, Kinks bis zu Deep Purple und Led Zeppelin. In der Szene, in der man sich bewegt hat, hat man natürlich Platten und Aufnahmen getauscht.
Sie waren mit dem Duo „Zeus“ und der Band „Turning Point“ erfolgreich, dann mit der EAV. Wie kam es dazu?
Ich habe ab den frühen 1990er Jahren mehrere Alben für die EAV produziert. 1996 bin ich offizielles Bandmitglied geworden.
Sie sind ja ausgebildeter Lehrer. Mit gut 30 Jahren haben Sie den Sprung zum hauptberuflichen Musiker und Produzenten gewagt..
Ja. Ich habe fünf Jahre (bis 1986/87) als Hauptschullehrer unterrichtet – Englisch und Musik, die Fächer in denen ich geprüft war. Ich glaubte damals ja, dass man als Lehrer viel Zeit hat, um nebenbei Musik zu machen. Aber ich habe den Beruf sehr ernst genommen und der braucht viel Energie, wie die Musik auch. Beides gleichzeitig, das ging dann nicht mehr. So bin ich ins kalte Wasser gesprungen. Da habe ich gesehen, was musikalisch weitergeht – ich hatte Luft.
Gab es auch Zweifel im Umfeld?
Natürlich. In der Verwandtschaft haben sie gemeint, ich sollte mir das doch überlegen, so einen sicheren Job aufzugeben.
Sie haben 1996 auch ein eigenes Ton-Studio eröffnet...
Ich habe ja mehr als zehn Jahre im Ton-Studio des Musikhauses in der Gleichenberger Straße gearbeitet. Als das geschlossen wurde, stand ich ohne Studio da und musste mir selber eines schaffen. Mein Elternhaus hat sich da angeboten. Es war quasi aus einer Notlage heraus.
Zur Person
Geboren am 5. Dezember 1956, verheiratet, ein Sohn.
Startete seine Musikkarriere in den frühen 1970er Jahren mit dem Duo Zeus, wurde später Mitglied der Band „Turning Point“ und gründete Anfang der 1980er das Projekt „Rouge“ mit dem er die erste eigene Schallplatte aufnahm.
Gründete eigenes Tonstudio „K&K Musikproduktion“. Produzierte zahlreiche Alben der EAV und wurde 1996 offizielles Bandmitglied als Gitarrist, Keyborder, Sänger und Produzent.
Komponierte rund 400 Musikstücke auch für andere bekannte Musikerinnen und Musiker wie Christina Stürmer oder DJ Ötzi.
Das mit KI ist schon ein beängstigender Graubereich, der da entstanden ist. Damit möchte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben— Kurt Keinrath
Die Umbrüche in der Musik-Branche sind extrem...
Das hat Vor- und Nachteile, ist Segen und Fluch zugleich. Es wird viel Musik mit KI gemacht. Ich habe mir angeschaut, was KI alles kann und ein schlecht aufgenommenes Demo an die KI geschickt mit dem Auftrag, einen Song daraus zu machen. Nach acht Minuten hatte ich ein perfektes Ergebnis. ChatGPT habe ich mit zwei Liedstrophen gefüttert und mir eine dritte erstellen lassen. Auch ein perfektes Ergebnis. Da stellen sich natürlich Fragen nach der Urheberschaft. Es ist schon ein beängstigender Graubereich, der da entstanden ist. Damit möchte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das sollen künftig andere machen.
Sie hören also nicht mit Wehmut auf?
Mit fast 70 Jahren kann man auch etwas leiser treten. Ich muss ja nicht mehr. Es fällt mir nicht schwer, Ruhe zu geben. Ich mache nur noch, wenn mich etwas musikalisch interessiert.
... und natürlich das Benefiz-Konzert zum Bühnen-Jubiläum am 21. November.
Ja. Wir haben es vom Zentrum in die Arena im Freizeitzentrum verlegt. Es war schnell ausverkauft und auch für die Arena gibt es keine Karten mehr.