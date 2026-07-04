Wochenlange Temperaturen weit über der 30-Grad-Schwelle haben bei vielen Steirerinnen und Steirern das Hitze-Maß vollgemacht: Die Sehnsucht nach kühlerer Luft in den eigenen vier Wänden hat Überhand genommen, die Nachfrage nach Klimaanlagen ist in der Folge förmlich explodiert. Bei vielen Elektrohändlern sind die Geräte nach der jüngsten Hitzewelle ausverkauft.

Doch mobile Klimageräte sind für dauerhafte Nutzung keine optimale Lösung. Wesentlich effizienter sind fix verbaute Anlagen mit Splitgerät an der Außenfassade. Allein: Der Einbau solcher professionellen Klimatisierungen wird für Eigentümer oder Mieter oft zum Spießrutenlauf – vielfach mit negativem Ende.

Klimaanlagen müssen künftig nur noch gemeldet werden

Einerseits liegt das am steirischen Baugesetz. Dieses verlangt für den Einbau einer Klimaanlage nach wie vor eine aufwendige baubehördliche Genehmigung, die viele Hausbesitzer abschreckt. Nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen soll zumindest diese Hürde künftig entfallen, wie die Landesräte Hannes Amesbauer (FPÖ) und Simone Schmiedtbauer (ÖVP) ankündigen. Im Zuge der geplanten Novelle des Baugesetzes soll das Bewilligungsverfahren – wie schon bei den Wärmepumpen – durch eine reine Meldepflicht ersetzt werden. Wer künftig eine Klimaanlage einbauen will, muss dann nur noch einen schalltechnischen Nachweis vorlegen.

Was Hausbesitzern helfen dürfte, ist für Bewohner von Mehrparteienhäusern allerdings noch nicht einmal die halbe Miete. Denn dort ist man – egal ob Eigentümer oder Mieter – beim Einbau einer Klimaanlage immer von der Zustimmung der anderen Wohnparteien abhängig. Grund ist laut Arbeiterkammer (AK) der Eingriff in die Gebäudefassade, der durch das Außengerät bzw. die Zuleitungen nötig wird. Verweigert nur ein einziger Eigentümer der Liegenschaft die Zustimmung, wird aus dem Umbau nichts.

Ohne Zustimmung der anderen Parteien geht wenig

Zwar kann man die Zustimmung theoretisch auch per Gericht erzwingen, allerdings nur unter strengen Voraussetzungen, heißt es bei der AK. So müssen nicht nur die „schutzwürdigen Interessen“ der anderen Wohnungsbesitzer und das Erscheinungsbild des Gebäudes gewahrt bleiben. Die Klimaanlage muss außerdem der „üblichen Praxis“ entsprechen oder ein „wichtiges Interesse“ des Eigentümers erfüllen – etwa zusätzlichen Hitzeschutz wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung.

Noch schwieriger ist die Lage für jene, die auf Miete wohnen. Hier muss zusätzlich zu allen anderen Wohnparteien auch der Vermieter zustimmen. Wer ohne diese Zustimmung eine Klimaanlage einbaut, riskiert laut AK eine Besitzstörungsklage.

Weniger Hürden für Eigentümer und Mieter geplant

Hürden, die Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) abbauen möchte. In der Vorwoche kündigte der für die Wohnagenden zuständige Minister an, gemeinsam mit dem Justizministerium Anpassungen des Wohnungseigentumsgesetzes und des Mietrechtsgesetzes zu prüfen, um den nachträglichen Einbau von Hitzeschutzmaßnahmen wie Klimaanlagen oder Außenjalousien rechtlich zu erleichtern.

Klimaanlagen als Preistreiber in Neubauten: Andreas Kern © WKO/Fischer

Doch warum werden angesichts der steigenden Zahl an Hitzewellen Klimaanlagen heutzutage im Geschosswohnbau nicht von Beginn an mitgeplant, wie es bei Bürogebäuden seit vielen Jahren üblich ist? „In erster Linie, weil das ein großer Kostenfaktor für die Eigentümer oder Mieter ist“, sagt Andreas Kern, Obmann der steirischen Immobilien-Fachgruppe. „Bei größeren Häusern muss außen ein Rückkühler installiert werden, dazu kommen die ganzen Zu- und Ableitungen in die Wohnungen. Das ist viel komplexer als bei Bürogebäuden, und wäre kaum zahlbar.“ Am Ende könne das Projekt dann am Markt preislich nicht konkurrieren.

Kühlung über Fußböden als Alternative

Was dagegen vielfach bereits gemacht werde: „Wenn es eine Wärmepumpe gibt, wird oft eine Kühlung über den Fußboden mitinstalliert“, sagt Kern. So effektiv wie eine Luft-Klimaanlage ist das freilich nicht, aber zumindest eine Abkühlung von drei bis vier Grad sei mit solchen Systemen machbar. Zentraler ist aus Sicht des Immobilienunternehmers ohnedies eine durchdachte Planung mit Beschattung und guter Isolierung. „Da lässt sich in Sachen Hitze am meisten herausholen.“