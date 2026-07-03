530.000 Einwohner verteilt auf neun Inseln vor der Westküste Afrikas, 500.000 weitere Staatsbürger verteilt auf die ganze Welt. Das ist Kap Verde, die „Cinderella“ der bisherigen Weltmeisterschaft. Eine Truppe, die durch Leidenschaft, Kampfgeist und eiserne Disziplin aus Gruppe H aufgestiegen ist. Und das als Gruppenzweiter mit nur drei Punkten und zwei erzielten Treffern. Doch torlose Remis gegen Mitfavorit Spanien und Saudi-Arabien reichten ebenso wie das umkämpfte 2:2 gegen Uruguay, was am Ende auch das Aus für den ersten Weltmeister der Geschichte bedeutete.

Damit hat sich die Truppe von Teamchef Bubista (56), der als Aktiver immerhin in Spanien und Portugal kickte, das größte Spiel in der eigenen Historie verdient. Ein Sechzehntelfinale in Miami gegen niemand Geringeren als Titelverteidiger Argentinien rund um Superstar Lionel Messi, für den die Angelegenheit zum Heimspiel wird, verdient er doch bei Inter Miami sein Geld. Und es mag vielleicht größenwahnsinnig anmuten, im Taumel der Euphorie ist es aber ebenso verständlich wie charmant, dass die Fans der Kap Verde im Vorfeld keinerlei Angst vor Messi, der immerhin sechs der acht argentinischen Turniertreffer erzielte und bei seiner sechsten WM so gut drauf ist wie nie, haben. So sangen sie bereits munter und fröhlich: „Messi ist der Nächste. Messi ist der Nächste.“

Um dieses neuerliche Märchen wirklich wahrwerden zu lassen, braucht es natürlich eine perfekte Defensivleistung. Und einen perfekten Vozinha im Tor. Der 40-Jährige, der seit 1. Juli vereinslos ist, sprengte beim 0:0 gegen Spanien die sozialen Medien, schraubte seine Instagram-Follower von 50.000 auf über 17 Millionen. Jetzt muss er Messi, der Österreich-Pendant Alexander Schlager in der Gruppenphase zwei Treffer einschenkte, in Schach halten. Sein Trainer betont, dass „wir stolz sind“, gegen ihn zu spielen. Aber, so Co-Trainer Humberto Bettencourt: „Statistiken sind nur Theorie. Uns wurde zu Beginn der WM eine Ein-Prozent-Siegchance gegeben, jetzt sind es vielleicht vier Prozent.“

Lionel Messi und seine zehn Beschützer

Mit dem, was sich auf den Kap Verden tut, will sich der haushohe Favorit naturgemäß nicht lange aufhalten. Die Argentinier wollen den Titel verteidigen und wissen, dass es dazu einen Lionel Messi in Hochform braucht. Dafür tut die Truppe auch alles, zehn Krieger an Messis Seite halten dem 39-jährigen Genie den Rücken frei. Damit er das Team zum Sieg und sich selber in der ewigen WM-Schützenliste weiter zu neuen Bestmarken schießt. Er hält jetzt bei 19 Toren, Frankreichs Kylian Mbappe ist ihm mit 18 auf den Fersen. Beide überholten jüngst Miroslav Klose (16).

Übrigens: Läuft für Argentinien alles nach Plan, kann es wirklich weit gehen. Erst im Semifinale würden richtige Brocken mit Brasilien oder England warten. Auf Frankreich könnte man erst im Finale treffen. Ein potenzielles Wiedersehen also nach dem Elfer-Krimi im Endspiel von Katar. Und ein echter Clash der Superstars mit Mbappe.