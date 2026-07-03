Dutzende E-Mails von Kabeg-Angestellten sind in den vergangenen Tagen im Büro von Kabeg-Zentralbetriebsrat Michael Kraxner eingelangt. In denen warnen Mitarbeiter unterschiedlicher Spitäler, dass die Patientensicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten gefährdet sei: Der Grund ist die Hitze in nicht klimatisierten Bereichen.

„Es werden Temperaturen von bis zu 34, 35 Grad erreicht, das wurde von den Mitarbeitern gemessen. Teilweise haben wir in den späten Abendstunden noch 30 Grad“, betont Kraxner. „Brennpunkt“ im wahrsten Sinn des Wortes sind die älteren Gebäude im Klinikum Klagenfurt: Die Dermatologie, die Palliativstation, aber auch die Neugeborenenstation im Eltern-Kind-Zentrum (ELKI).

Betriebsratschef Michael Kraxner © KLZ / Thomas Martinz

„Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Säuglinge sowie schwer kranke Patienten. Es gibt entsprechende Rückmeldungen. Und die Kollegen aus mehreren Kärntner Spitälern berichten von Kreislaufproblemen, Erschöpfungszuständen und einer zusätzlichen Belastung in einem ohnehin fordernden Arbeitsumfeld“, so Kraxner. Selbst im Klinikum-Neubau, der klimatisiert ist, wurden in den vergangenen Tagen 28 Grad gemessen. Die Größe der Klimageräte sei einst bei den Planungen nicht entsprechend dimensioniert worden, so der Betriebsratschef.

Kraxner fordert das Land als Kabeg-Eigentümer zum Handeln auf: „Es muss ein verbindlicher Dreijahresplan für die flächendeckende Klimatisierung aller Kabeg-Standorte beschlossen werden und die finanziellen Mittel müssen bereitgestellt werden.“

Landesrätin Beate Prettner © Helmuth Weichselbraun

Sie nehme die Rückmeldungen von Patienten und Mitarbeitern sehr ernst. Die aktuellen Hitzetage seien für Patienten und Mitarbeiter in den Spitälern eine enorme Belastung, sagt die zuständige Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ): „In den letzten beiden Jahren hat der Kabeg-Aufsichtsrat Projekte zur Erneuerung der Kälteanlagen im Klinikum Klagenfurt und im LKH Villach genehmigt. Insgesamt werden dafür knapp sieben Millionen Euro in moderne, effizientere Technik investiert. In Klagenfurt steht die Umsetzung im Bereich des ELKI kurz vor dem Abschluss.“

In den vergangenen Jahren seien bei verschiedenen Bauprojekten entsprechende Kühlsysteme berücksichtigt und umgesetzt worden wie in der Psychiatrie des Klinikums, im LKH Wolfsberg sowie im LKH Villach. Prettner: „Bei der Erweiterung des Chirurgisch-Medizinischen Zentrums im Klinikum Klagenfurt hat dieser Aspekt ebenfalls höchste Priorität.“

„Andere hygienische Auflagen“

Klimaanlagen würden eingebaut, wo es der Krankenhausbetrieb erforderlich mache, ergänzt die Kabeg und erwähnt Operationsbereiche, Intensivstationen, diverse Ambulanzen und Bereiche, wo technische Anlagen hohe Abwärme erzeugen. „Für die Installation von Klimaanlagen in Krankenhäusern sind umfassende hygienische Auflagen zu beachten, die nicht mit der Installation in Privat- oder Geschäftsgebäuden vergleichbar sind. Zudem sind auch die sehr hohen Betriebskosten sowie der Umweltgedanke zu berücksichtigen“, heißt es. Man bemühe sich um das Lüften in den frühen Morgenstunden und eine entsprechende Beschattung. Bei Neubauten liege der Fokus auf Kühlsystemen, Fassadendämmungen und Beschattung der obersten Geschoßdecken.