Sie sind der Meinung, dass Spanien neun von zehn Duellen mit Österreich gewinnt? Eine strenge Schätzung, aber nicht auszuschließen. Wie soll ein Team mit einem virtuellen Kaderwert von 1,22 Milliarden Euro gegen ein Team mit 245 Millionen Euro verlieren? Eine berechtigte Frage. Das ÖFB-Team spielt bislang abgesehen von der Schlussminute gegen Algerien sowieso keine mitreißende WM? Nicht unrichtig.

Dass sich das ÖFB-Team trotzdem Hoffnungen auf die Sensation im Sechzehntelfinale macht, ist unverständlich? Gegenfrage: Warum von vornherein aufgeben, nur weil man krasser Außenseiter ist? Was uns der Wahnsinn von Kansas City gelehrt hat: Der Fußball ist nicht immer rational. Es kann sich lohnen, auch an das vermeintlich Unmögliche zu glauben. Zu träumen, wenn es andere nicht mehr tun. Noch dazu, wenn das wichtigste Spiel der Nationalteam-Karriere ansteht.

Um es mit den Worten von zwei Kommentatoren-Ikonen zu sagen: Ob deppert oder narrisch, ist völlig egal. Möge uns das ÖFB-Team einen Grund liefern, abermals auszuflippen. Matches wie dieses stehen in Österreich nicht auf der Tagesordnung. Also kann man ruhig dafür brennen. Kansas City hat uns im besten Sinn des Wortes „angezündet“.