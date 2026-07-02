Fußballl wirft Fragen auf, auch jenseits strittiger Schiedsrichter-Entscheidungen. So auch bei Michael Rath (FPÖ), Gemeinderatsmitglied in Fürstenfeld. Bei der letzten Gemeinderatsstitzung hakte er zum Public Viewing-Event am Hauptplatz nach: „Politik und Sport – hat das miteinander zu tun?“, wollte er wissen. Denn ihm sei unklar, inwieweit die Stadtgemeinde die groß angelegte Veranstaltung rund um das erste Spiel der Nationalmannschaft (Montag, 22. Juni 2026) mittrage. Aus seiner Sicht handele es sich um „keine Stadtveranstaltung“. Omnipräsent dagegen beim Event: Fahnen, Aufsteller und Werbung für die Steirische Volkspartei und deren Jugendorganisation (JVP).

In der Gemeinderatssitzung trat der Bürgermeister dann ans Mikrofon und brachte analog zur Debatte um neue Leasingfahrzeuge für die Stadtgemeinde zunächst seine Dankbarkeit zum Ausdruck: „Wir sind dankbar und glücklich, dass es in unserer Stadt Leute gibt, die Dinge auf die Beine stellen“. In diesem speziellen Falle dankte Franz Jost damit seinem eigenen Sohn, Moritz Jost.

Als Junggemeinderat für die JVP habe dieser die Idee hervorgebracht, die Lizenz vom ORF zu erwerben, um zunächst nur das erste Spiel der Österreichischen Nationalmannschaft am Hauptplatz in Form eines Public Viewings zu übertragen. Daraufhin habe man gleich „die Lizenzen für sämtliche Spiele gekauft“, so Franz Jost – mit der Absicht, bei einem Weiterkommen der Mannschaft mehrere solcher Veranstaltungen abzuhalten. Rund 3500 Besucher habe man beim Auftaktspiel der Mannschaft am Hauptplatz gezählt. Nun wird die Veranstaltung mit dem Spiel gegen Spanien wiederholt.

Finanziert die Stadtgemeinde mit?

„Die junge ÖVP hat übrigens sämtliches Risiko auf sich genommen“, schildert das Stadtoberhaupt zunächst die finanzielle Gebahrung rund um das Public Viewing-Event, dessen Kosten sich auf rund 20.000 Euro belaufen haben sollen. Dabei habe das Stadtmarketing die Lizenzen vom ORF erworben und dann der jungen ÖVP in Rechnung gestellt. Zudem sei die Markektingabteilung der Stadtgemeinde bei Organisation der Veranstaltung unterstützend tätig – inwieweit blieb unklar.

Kritik am Ablauf der Vergabe für die Ausrichtung der Live-Übertragung übte auch Yvonne Medina-Sandino von der SPÖ. Grundsätzlich begrüße es ihre Partei, wenn viele Menschen in die Stadt kämen. Dennoch gab sie zu bedenken: „Aus unserer Sicht wäre es besser gewesen, das ganze Projekt über das Stadtmarketing abzuwickeln.“ Dann hätte man auch die Fürstenfelder Gastronomie besser einbinden können.

Die Versorgung der Fußball-Fans hat nämlich der Ilzer Familienbetrieb Turza übernommen, der laut Jost damit auch das Risiko eingegangen sei, „1000 Schnitzelsemmerln vorzubreiten“, von denen man nie wissen könne, ob man sie auch verkaufen kann. Alles in allem resümiert Jost, dass der Wert dieser Veranstaltungen im Grunde kaum zu bemessen sei. „Bis jetzt wurden über 200.000 Aufrufe in den sozialen Medien getätigt und diese Zahl ist unbezahlbar“, so der Bürgermeister. Beste Werbung also, für den Fußball und eine Partei.