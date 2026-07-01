Die Unwetter dieser Tage haben es in sich. Vermurungen im Bezirk Liezen und zuletzt gleich zweimal heftiger Hagel im Mürztal – fast zehn Zentimeter hatte sich das Eis am Ende im Kapfenberger Ortsteil Parschlug montags aufgestapelt.

Interessant: Während in der Böhlerstadt eine Stunde lang Weltuntergangsstimmung herrschte, fiel im unmittelbar benachbarten Bruck kein Tropfen Regen. Ganz ähnlich am Dienstag im oberen Mürztal: Stundenlang tobte ein Gewitter mit Hagel über ein und derselben Stelle.

Auch Feuerwehren berichten von dem Phänomen, dass Unwetterzellen oft an Ort und Stelle verbleiben und örtlich für Großeinsätze sorgen. Früher sei ein Unwetter oft nach einer gewissen Zeit „weitergezogen“ oder hätte sich „ausgetobt“, die Schäden seien dann oft nicht ganz so massiv gewesen, fasst ein Floriani seine subjektive Beobachtung zusammen.

Dabei macht man auch in der Fachwelt diese Beobachtung: „Studien zeigen, dass durch den Klimawandel solche Ereignisse tendenziell häufiger werden“, sagt Roland Reiter, Meteorologe bei Ubimet.

Erwärmung bringt intensivere Niederschläge

Da es immer wärmer wird, steigt die Intensität der Niederschläge. „Pro Grad Erwärmung kann die Atmosphäre rund sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen“, sagt Reiter. Die Kondensation von Wasserdampf setzt große Energiemengen frei, die den Auftrieb in den Gewittern verstärken.

„Es gibt Hinweise, dass die Aufwinde in den Gewitterzellen um 10 bis 15 Prozent zugenommen haben“, verweist Reiter auf eine Aussage seines Kollegen Georg Pistotnik, der Klimaforscher bei der Geosphere Austria ist.

Im konkreten Fall kommen dann stets mehrere Dinge zusammen: Die Topografie spielt eine Rolle, oft ist das ein Bergrücken oder eine Geländeflanke. „Beim Unwetter in Parschlug war das etwa die Zöberer Höhe.“ Bei hoher Sonneneinstrahlung entstehen in diesen Bereichen enorme Aufwinde, in der Fachsprache wird das auch als „alpines Pumpen“ bezeichnet.

„Gleichzeitig war die Höhenströmung sehr schwach, in Kapfenberg wurde die Zelle von Süden zusätzlich laufend mit frischer, energiereicher Luft versorgt. Das Gewitter regenerierte sich immer wieder an derselben Stelle und konnte so größere Regen- bzw. Hagelmengen über einem kleinen Gebiet abladen.”

Roland Reiter, Meteorologe bei Ubimet © Pototschnig Franz

Eigentlich beschattet der so genannte Amboss (oberer Teil einer Gewitterwolke) den Bergrücken und das Unwetter schwächt sich ab. Das war aber hier nicht der Fall. „Der Amboss wurde nach Norden weggeblasen, der Motor des Gewitters im sonnigen Süden blieb quasi ungestört, über das alpine Gelände dort strömte ständig energiereiche Luft nach.“

Große Schäden

Entsprechend groß waren die Schäden: „So wie diesmal, war es schon lange nicht mehr“, schilderte etwa der Parschluger Feuerwehrkommandant Daniel Pichler, „zuerst war es ein heftiges Hagelunwetter, der Boden konnte die Wassermassen dann nicht mehr aufnehmen, wodurch sich ein richtiger Fluss auf der Hauptstraße entwickelte.“

In kürzester Zeit waren alle Wehren im Raum Kapfenberg mit Pumparbeiten und umgestürzten Bäumen beschäftigt, Personen kamen diesmal zum Glück nicht zu Schaden.