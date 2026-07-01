Die Anspannung steigt, das WM-Spiel Spanien gegen Österreich am 2. Juli um 21 Uhr rückt immer näher. Doch wo kann man im Bezirk Voitsberg öffentlich mitfiebern? Mittendrin statt nur dabei sind Diandra und Ronald Hohl vom Restaurant Wiednermichl in Krottendorf-Gaisfeld, wenn es um Großereignisse im Fußball geht. Start ist um 18 Uhr mit dem beliebten Pub-Quiz. „Es wird kein reines WM-Quiz sein, aber wir werden auch Fußball-Fragen einbauen“, verspricht Hohl. Danach wird das heiß ersehnte Spiel auf einem 100-Zoll-Fernseher übertragen. Den Gästen wird auch etwas Besonderes aufgetischt: „Wir haben einen Black-Angus-Fußball-Burger mit einem 200-Gramm-Patty aus frischem, heimischen Rindfleisch, den es nur am Donnerstag gibt“, erzählt Ronald Hohl, der ein Versprechen abgibt: „Wir werden weiterhin alle Österreich-Begegnungen übertragen!“

Erst sorgt die Sondercombo für Stimmung, ab 21 Uhr wird das Spiel Spanien gegen Österreich am Michaeliplatz in Voitsberg übertragen © Jacqueline Reicher / Stadtgemeinde Voitsberg

Ein Public Viewing unter freiem Himmel gibt es am Michaeliplatz in Voitsberg, wo jeden Donnerstag im Sommer die Reihe „Konzerte am Michaeliplatz“ stattfindet. Am 2. Juli tritt die Band „Sondercombo“ mit Austropop an. Das passt perfekt als Einstimmung auf den gemeinsamen Fußballabend, zu dem die Stadtgemeinde einlädt. „Erlebt das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft in bester Atmosphäre auf der Großleinwand und fiebert gemeinsam mit anderen Fans mit“, heißt es in der Einladung.

Im Café und auf der Tankstelle

Zur Fan-Zone wird auch Charly‘s Café in Köflach. Unter dem Motto „Gemeinsam für Österreich“ wird mitgefiebert. „Wir zeigen das Megaspiel live und drücken unserer Nationalelf fest die Daumen“, laden Vasiliki Kapakli und Nikolaos Goudelis ein, wobei Trikots, Fanschals und lautes Jubeln ausdrücklich erwünscht sind.

Ein Public Viewing gibt es auch bei Café und Tankstelle Tschuchnigg in St. Stefan ob Stainz nahe der Bezirksgrenze. Jeder, der im Dress unseres Nationalteams kommt, erhält ein gratis Getränk.