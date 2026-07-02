Nur noch fünf Siege und Österreich ist Weltmeister! Bei diversen Umfragen vor dem WM-Start fanden sich gar nicht mal so wenige Befragte, welche die Überzeugung vertraten, dass das ÖFB-Team erst mit dem WM-Pokal im Gepäck die Heimreise antreten werde. Nach derzeitiger Datenlage kann dieses doch erstaunliche Selbstvertrauen zumindest nicht auf historischen Erkenntnissen beruhen.

Denn Österreich wartet bei einem Großereignis immer noch seit der WM 1954 auf einen Sieg in einem K.o.-Duell. Also seit mittlerweile 72 Jahren. Die Hoffnung war groß, dass diese Wartezeit bei der Europameisterschaft 2024 im Achtelfinale gegen die Türkei ein Ende finden würde. Die Umstände des bitteren Scheiterns sind noch in bester Erinnerung. Bereits in der ersten Spielminute schockte Merih Demiral das Nationalteam und erhöhte in Minute 59 auf einen Doppelpack. Der Anschlusstreffer von Michael Gregoritsch (66.) war zu wenig. Die Türken brachten den Sieg mittels Abwehrschlacht über die Runden.

Diese Niederlage verlängerte den Ruhm der 54er-Generation um weitere zwei Jahre. Das 7:5 gegen Gastgeber Schweiz in der „Hitzeschlacht von Lausanne“ war der letzte Erfolg in einem klassischen K.o.-Duell. Das 3:1 gegen Uruguay im Spiel um Platz drei sorgte nach dem 1:6-Debakel im Halbfinale gegen Deutschland für einen versöhnlichen Abschluss.

Die Cordoba-Generation hatte bei der WM 1978 das Glück, sich nicht in K.o.-Duellen beweisen zu müssen, sondern nach dem Aufstieg aus der Gruppenphase in einer Zwischenrunde weitermachen zu dürfen. Ansonsten wäre es nach Niederlagen gegen die Niederlande (1:5) und Italien (0:1) gar nicht erst zu jenem Duell mit Deutschland gekommen, das mit einem 3:2-Sieg endete und von dem mancher heute noch lebt. Auch nach dem durch die „Schande von Gijon“ begünstigten Aufstieg bei der WM 1982 folgten keine K.o.-Duelle, sondern ein 0:1 gegen Frankreich und ein 2:2 gegen Nordirland.

Sasa Kalajdzic traf bei der WM 2021 im Achtelfinale gegen Italien © GEPA

Das nächste Weiterkommen aus einer Gruppenphase gab es erst wieder 2021 bei der Europameisterschaft zu bejubeln. Ähnlich wie diesmal mit Spanien wartete mit Italien im ersten Match der K.o.-Runde ein vermeintlich übermächtiger Gegner, der später auch Europameister werden sollte. Im Nachhinein war die Elf des damaligen Teamchefs Franco Foda am nächsten dran, das Erbe des 54er-Teams anzutreten. Erst nach Verlängerung setzte es eine 1:2-Niederlage. Sasa Kalajdzic hatte die Partie in der 114. Minute noch einmal spannend gemacht. Es sollte bis Kansas City sein letztes Tor für Rot-Weiß-Rot bleiben.

Es ist natürlich vermessen, ausgerechnet gegen den amtierenden Europameister das Ende des Wartens zu verlangen. Aber wer weiß. Irgendwann wird das Nationalteam diesen Sieg feiern, dem Fußball-Österreich seit mehr als sieben Jahrzehnten nachläuft. Sollten die Optimisten in Sachen WM-Titel doch recht behalten, müsste ohnehin jeder Gegner besiegt werden, der sich auf dem Weg zum ultimativen Triumph in den Weg stellt. Warum also nicht mit Spanien beginnen?