Seit der packenden Schlussphase im letzten Gruppenspiel zwischen Österreich und Algerien und dem tatsächlichen „Last-Minute-Ausgleich“ zum 3:3 durch Sasa Kalajdzic ist der Beruf des „TV-Kommentators“ wieder in aller Munde. Das „Bist du deppert“, das Daniel Warmuth entfuhr, ging schnell viral und hat damit das Zeug, nach 48 Jahren Edi Fingers „I werd narrisch“ tatsächlich abzulösen. Nach dem geglückten Aufstieg ins Sechzehntelfinale wartet nun Spanien auf die ÖFB-Auswahl; übertragen wird das Spiel diesmal nicht im ORF, sondern auf ServusTV (ab 19.35 Uhr, Ankick um 21 Uhr). Hinter dem Mikro sitzt dann ein Steirer: Michael Wanits, der schon das Spiel gegen Argentinien kommentiert hat.

Der 48-Jährige ist bereits in Los Angeles eingetroffen und fiebert dem Spiel genauso entgegen. „Wenn man sich auf so ein Spiel nicht mehr freuen würde, müsste man sich hinterfragen. Ich sehe es als Riesenprivileg, das tun zu dürfen.“ An der Vorbereitung ändert die Wichtigkeit des Spiels wenig: „Man versucht, so viel zu lesen wie möglich, Informationen zu sammeln. Am Ende des Tages ist aber auch diese Partie ‚nur‘ ein Fußballspiel, das hilft bei der Annäherung“, sagt der Grazer, der auch betont: „Dieses Spiel hätte ich in der Sekunde auch kommentieren können. Das Grundwissen hätte ich. Aber ich will eben alles wissen, sehe es als meine Hauptaufgabe an, die Flut an Informationen, die es aktuell gibt, zu filtern, sie zu übersetzen. Was heißt denn das alles eigentlich? Diese Einordnung, das ist die Aufgabe des Journalisten, so wie ich sie sehe.“

Wanits, der die Partie zusammen mit Florian Klein kommentieren wird („Wir sind ein eingespieltes Team“), sammelt über die Zeit viele Notizen, viele Infos an, die er dann vor dem Spiel auf das Notwendigste kondensiert. „Am Ende des Tages sind es ein, zwei Zettel, die ich ins Stadion mitnehme. Da steht die Essenz drauf.“ Die Kunst bestehe nun darin, all die Statistiken, Zahlen und Geschichten richtig zu dosieren, denn: „Der Zuschauer daheim will nicht belehrt werden, er will und soll unterhalten werden, kompetent begleitet.“ Zudem muss man als Live-Kommentator vor allem eins sein: spontan. Das Einzige, was man wirklich vorbereiten kann und muss, ist die Begrüßung. „Da lege ich mir was zurecht, ja. Aber auch das ist ein Gärungsprozess. Vor dem Spiel gegen Argentinien, auf das sich alle ein halbes Jahr gefreut haben, sagte ich: ‚Das ist das größte Spiel dieses Jahrtausend für die Nationalelf. Jeder von uns wird noch lange wissen, wo und mit wem er sich das zusammen angeschaut hat.‘“ Diese Einschätzung könnte sich ändern: „Das hat sich ja überholt. Jetzt geht es gegen den Europameister, es geht um den Aufstieg.“

Michael Wanits mit „Co“ Florian Klein am Santa Monica Pier © Privat

Ob Wanits den für möglich hält? „Eine WM steigert sich im Normalfall in der K.o.-Phase, das wird auch unser Team tun müssen. Aber das ist allen völlig klar. Bisher hat keiner überperformt, der Konstanteste war Alexander Schlager, das sagt viel aus“, sagt er und meint klar: „Nüchtern betrachtet, wären die Teamspieler bei einem Ausscheiden gegen Algerien die Deppen dieser WM und der Nation gewesen. Man hat mit dem Ausgleich nur den Super-GAU verhindert, in dem Sinne wurde bisher „nur“ das Minimalziel erreicht, wenn auch auf hochdramatische Art und Weise. Alles andere wäre eine Enttäuschung gewesen.“

Ob man sich auch auf Sprüche wie jenen von Warmuth vorbereiten kann? „Nein. Meine Erfahrung ist: Es geht in die Hose, wenn du dich auf Eventualitäten vorbereitest. In meinen Anfangsjahren habe ich das probiert, mich immer genau dann verhaspelt, wenn ich den Spruch anbringen wollte.“ Er selbst habe mit seinem ORF-Kollegen Kontakt gehabt, ihm gratuliert: „Er hat die Gunst der Stunde genutzt, die Dramaturgie war ein Geschenk. Ein Elfer, den man aber auch erst einmal reinhauen muss – und das ist Dani gelungen“, sagt Wanits, der unterstreicht: „Diese Dramaturgie wird im Spanien-Spiel auch kaum zu toppen sein. Und ich habe auch nicht den Anspruch, seinen Spruch zu toppen. Das gehört ihm, er hat das super gemacht.“ Er könne sich nur darauf konzentrieren, das Fachliche und Rhetorische mit Emotion zu verbinden: „Und um die geht es in einem Fußballspiel. Für den Kommentator aber auch um Spontanität, darum, zu erkennen, wie weit man gehen darf, nicht übers Ziel zu schießen.“