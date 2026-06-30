„Ich bin immer wieder erstaunt, was alles möglich ist, wenn man die richtigen Menschen und die richtige Einstellung hat. Was die TDK-Mitarbeiter an unseren Standorten in Deutschlandsberg und Szombathely leisten, ist bemerkenswert und verdeutlicht die Stärke von TDKs europäischer Innovations- und Produktionspräsenz.“

Noboru Saito, Präsident der TDK Corporation, Technologieunternehmen in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, und Werner Lohwasser, CEO von TDK Electronics, statteten dem weststeirischen Produktionsstandort einen Besuch ab. Saito zollte dem größten TDK-Werk in Europa vor allem Anerkennung. In Deutschlandsberg ist das TDK-Kompetenzzentrum für Keramik angesiedelt, hier werden derzeit 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 30 Nationen beschäftigt. Tendenz steigend: Die aktuelle Auftragslage ist so gut, dass Leiharbeitskräfte für die Produktion aufgenommen wurden. Der eigene Personalstand bleibe stabil, mit einer „soliden Lehrlingsausbildung“ tritt man dem Fachkräftemangel entgegen.

Für volle Auftragsbücher sorgt aktuell „eine starke Nachfrage im Bereich künstliche Intelligenz und Elektromobilität“, erklärt das Unternehmen der Kleinen Zeitung. „Eine gute Auftragslage ist wichtig. Die Wettbewerbsfähigkeit durch Innovationskraft und Exzellenz in der Fertigung sicherzustellen, ist unser vorrangiges Ziel“, betont Standortleiter Christoph Auer.

In diesem Geschäftsjahr, es läuft von April bis März, werden in Deutschlandsberg rund 15 Millionen Euro investiert. Es gehe darum, Verbesserungsmaßnahmen voranzutreiben und neue Märkte bedienen zu können.

Auf 70.000 Quadratmetern werden elektronische Hightech-Bauteile erzeugt, etwa Piezo-Aktuatoren, Vielschicht-Varistoren und hochintegrierte keramische Vielschichtmodule. Es sind Schlüsselbausteine moderner Elektronik, für Konsumenten und Konsumentinnen aber meist unsichtbar. Anwendung finden sie etwa in der Automobilindustrie, der Automation, in der Medizintechnik oder in der Unterhaltungselektronik. Weltweit beschäftigt TDK – das Unternehmen gibt es seit mehr als 90 Jahren – 105.000 Menschen und setzte 2025 14,4 Milliarden US-Dollar um.

Die Bedeutung der konsequenten Weiterentwicklung – vom klassischen Hersteller von Bauelementen hin zu einem Hightech-Unternehmen für Zukunftstechnologien – wurde denn auch beim Besuch von TDK-Präsident Saito in der Weststeiermark betont. „Die hier entwickelten Technologien helfen unseren Kunden dabei, einige der größten Herausforderungen unserer Zeit zu meistern: sichere und intelligentere Mobilität, höhere Energieeffizienz und den digitalen Wandel, der jede Branche prägt“, sagte Saito.

Apropos Lehrlinge: Der Nachwuchs fertigte in einer Projektarbeit einen eigenen Golfschläger und überreichte ihn dem TDK-Boss als Überraschungsgeschenk.