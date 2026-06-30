„Die Tradition wird in ein neues Gewand gehüllt", erklärt Pascal Seidl, der stellvertretende Obmann der Eagles Graz. Neuer Name, neue Farben und auch eine neue Philosophie, die vermehrt auf den heimischen Nachwuchs setzt, haben in der Landeshauptstadt Einzug gehalten. An der Vereinsspitze steht Kerstin Höger, die einzige Obfrau im heimischen Profibasketball. Martin Mitter und Seidl komplettieren das Führungstrio, das die Langzeitfunktionäre Johann Simenko, Walter Brückler und Michael Fuchs ablöst.

Die Eagles werden auf dem UBSC-Fundament aufgebaut. „Da lag der Fokus in den vergangenen Jahren vermehrt auf der Bundesligamannschaft. Wir wollen ihn mehr auf den Nachwuchs richten", erklärt Seidl. So soll künftig mit einem Legionär weniger gespielt werden, und es soll immer ein Österreicher in der Grundformation dabei sein. „Die Ausbildung des Nachwuchses wird eines unserer Kernthemen sein", sagt Seidl im Bewusstsein, damit einen langwierigen Prozess anzustoßen. Mit rund 200 Nachwuchsspielern im Verein ist der Plafond allerdings schon erreicht, denn eine Aufstockung sei aufgrund der miserablen Hallensituation in der Landeshauptstadt nicht möglich. Die Zusammenarbeit mit den Frauen des UBSC-DBBC Graz soll erhalten bleiben.

Sportlich bleibt das Ziel der Einzug in die Play-offs über die Top sechs im Grunddurchgang. Mit welchen Spielern das verwirklicht werden soll, wird in naher Zukunft entschieden. Dasselbe gilt für den Trainer. „Es gab schon gute Gespräche, was den Trainerposten betrifft, aber noch nichts Konkretes." Eine konkrete Strategie wird es auch im Marketing und der Kommunikation mit dem Anhang geben. „Das ist extrem wichtig, und sie geht weit über die klassischen Medien hinaus. Der Kontakt muss permanent da sein." Damit soll auch die Marke „Eagles" fest im steirischen Sport verankert werden.

Das neue Logo der Eagles Graz © KK

Dabei soll allen voran der neue Name helfen, erklärt Seidl: „Wir haben uns im internationalen Basketball umgesehen, und da sind bei der Namensgebung Tiere vorherrschend. Die Fans identifizieren sich auch in Österreich sprachlich als ‚Bulls' oder ‚Swans'. Mit dem Namen ‚UBSC' ist das schwieriger." Dennoch sollen die vier Buchstaben nicht vollends verschwinden, und auch der Uhrturm bleibt als Zeichen im Logo bestehen. 1977 entstand der Klub durch eine Fusion von BUG und UBBC Graz.