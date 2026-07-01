Im vergangenen Herbst schmiedete das Grazer Hightech-Unternehmen Easelink eine Allianz mit Audi, Nissan und dem chinesischen Autobauer Voyah. Die vier Marken kooperieren als Matrix Charging Interest Group (MCIG) mit dem Ziel, automatisiertes Laden von E-Autos voranzutreiben – die Technologie, Matrix Charging, ist eine Entwicklung von Easelink. Die Lösung – Parken und Laden ohne manuellen Eingriff – punktet durch Energieeffizienz und ist weltweit durch mehr als 90 Patentanmeldungen geschützt.

Nun gehen Easelink und Nissan in einem mit zehn Millionen Pfund dotierten Projekt in Großbritannien einen Schritt weiter. Es geht darum, dass E-Autos künftig nicht nur Strom aufnehmen, sondern auch als flexible Energiespeicher das Stromnetz unterstützen, vorausgesetzt, sie sind zuverlässig mit der Ladeinfrastruktur verbunden. Man spricht von bidirektionalem Laden, wenn der Strom in beide Richtungen fließen kann, vom Netz ins Auto, vom Auto zurück ins Netz. In dem vom Nissan Technical Centre Europe (NTCE) geleiteten und staatlich geförderten Forschungsprojekt wird bidirektionales Laden weltweit erstmals mit der automatisierten Ladetechnologie aus Graz kombiniert.

Warum automatisiertes Laden wichtig ist

Nissan bringt dabei die Erfahrung von mehr als 40 Vehicle-to-Grid-Projekten (vom Auto ins Netz, V2G) in den vergangenen zehn Jahren ein. Sie zeigen: Viele E-Auto-Fahrer schließen ihr Fahrzeug nicht mehr an, wenn der Akku ausreichend geladen ist. Dadurch stehen die Batterien oft nicht zur Verfügung, wenn sie zur Stabilisierung des Stromnetzes genutzt werden könnten.

Forschungspartner Gregor Eckhard (Easelink) und Kazuyuki Sakamoto (Nissan Technical Centre Europe) © Easelink

Die Matrix-Charging-Technologie soll dieses Problem lösen. Das System verbindet das Fahrzeug automatisch mit einem Ladepad im Boden, sobald es geparkt wird. So bleibt das Auto jederzeit für das bidirektionale Laden verfügbar und kann bei Bedarf Energie aufnehmen oder wieder ins Netz einspeisen.

„Unsere Praxiserfahrungen zeigen, dass das Ladeverhalten der Nutzer das volle Potenzial von Vehicle-to-Grid bislang hemmt. Automatisiertes Laden beseitigt genau diese Hürde“, sagt Kazuyuki Sakamoto, Director of Advanced Research and Engineering beim Nissan Technical Centre Europe.

Das Versprechen: mehr Komfort, geringere Kosten

Die Projektpartner betonen, die nahezu permanente Netzanbindung könne den wirtschaftlichen Nutzen von Vehicle-to-Grid-Anwendungen deutlich erhöhen. Fahrzeughalter profitieren von höherem Komfort und geringeren Betriebskosten, Energieversorger können auf besser planbare Speicherkapazitäten zugreifen.

„Unsere Zusammenarbeit mit Nissan basiert auf der Überzeugung, dass eine nahtlose Integration von Elektrofahrzeugen für eine Zukunft mit erneuerbaren Energien unerlässlich ist“, sagt Easelink-Gründer Hermann Stockinger. Die Erkenntnisse aus dem Projekt fließen in die Entwicklung internationaler Standards ein. Easelink-CTO Gregor Eckhard ergänzt: „Wir sehen V2G als einen zentralen Pfeiler unserer Strategie und freuen uns, gemeinsam mit einer führenden Marke wie Nissan nahtloses V2G durch automatisiertes Laden zu ermöglichen.“

Das Projekt ist auf drei Jahre ausgelegt. Es werde die Art und Weise, wie E-Fahrzeuge geladen, betrieben und erlebt werden, grundlegend verändern, ist man bei Easelink überzeugt.