Los Angeles ist eine faszinierende Stadt. Es soll jedoch durchaus Ecken geben, die nicht ganz dem Hochglanz-Image entsprechen, das man bekommen könnte, wenn man nur an die in Film und Fernsehen transportierten Klischees glaubt. Mehr Schein als Sein passt zur Hollywood-Inszenierung einer Stadt, in der es viele echte Schauspieler gibt und noch viel mehr solche, die diesen Traum zwar verfolgen, ihn sich aber nie erfüllen.

Ganz und gar nicht trügt der Schein, wenn es um eines der neuesten Wahrzeichen der kalifornischen Metropole geht. Das Stadion, in dem Österreich im WM-Sechzehntelfinale Spanien herausfordert, ist nicht nur das teuerste der Welt, sondern hält auch, was es durch diesen Status verspricht. Unglaubliche 5,5 Milliarden Dollar hat dieser Tempel gekostet und lässt dabei kaum Wünsche offen. Bei der WM ist das Los-Angeles-Stadium, so der offizielle FIFA-Name, für 70.492 Zuschauer zugelassen. Im „echten“ Leben ist das Bauwerk als SoFi Stadium bekannt.

Ein Blick auf die Dachkonstruktion © IMAGO

Die schöne Arena geht auf die Initiative von Stan Kroenke zurück, der für manche Sport-Beobachter mitunter eher in die Rolle des Biests schlüpft. Der Bauunternehmer und Milliardär sammelt Sport-Teams. Unter anderem besitzt er mit seiner Firma in der Premier League Arsenal, in der NBA die Denver Nuggets und in der NHL die Colorado Avalanche. Sein „Spielzeug“ in der NFL sind die Los Angeles Rams, die bis 2015 als St. Louis Rams im Bundesstaat Missouri ihre Heimat hatten.

Aber Mister Kroenke hatte andere Pläne. 2014 erwarb er das Grundstück in Inglewood unweit des Los Angeles International Airport, auf dem heute das SoFi Stadium steht. Los Angeles wartete zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Jahrzehnte auf ein NFL-Team, nachdem sowohl die Rams als auch die Raiders 1994 abgewandert waren. Für die zweitgrößte Stadt der USA eigentlich unwürdig.

Auch beim Areal vor dem Stadion hat man sich Mühe gegeben © IMAGO

Dass sich irgendwann eine Franchise erbarmen würde, war zu erwarten. Oder anders ausgedrückt: Dass sich früher oder später jemand mit genügend Geschäftssinn finden würde, der sich diese Business-Chance nicht entgehen lässt. Dieser Jemand war Kroenke, der den Fans in St. Louis das Herz aus dem Leib riss und die Rams 2016 zurück nach L.A. übersiedelte. Das Team war da, aber noch kein adäquates Stadion. Während in Inglewood gebaut wurde, musste das altehrwürdige Los Angeles Coliseum als Überbrückung herhalten.

Man kann nur bedingt behaupten, dass Los Angeles eine Football-Hochburg ist. Marktführer in der Stadt der Engel sind das Baseball-Team Dodgers sowie die legendäre Basketball-Kombo Lakers. Auch sonst mangelt es quer durch alle Sportarten nicht an Alternativen. Trotzdem hat Los Angeles seit 2017 unter dem Motto doppelt hält besser gleich zwei NFL-Teams. Denn mit der Aussicht, nach Fertigstellung als Untermieter ins SoFi Stadium einzuziehen, verließen die Chargers das benachbarte San Diego und transferierten ihr Team in eine Stadt, in der sich verhältnismäßig wenig Leute wirklich für sie interessieren.

Ein Megastadion für eine Megastadt © IMAGO

Aber die Geschäftsidee der Stadionbetreiber scheint trotzdem aufzugehen. In Los Angeles wimmelt es von zugezogenen Fans anderer Teams. Auch mit zahlreichen Auswärtsfans lässt sich ein Stadion füllen und somit Geld verdienen, noch dazu wenn man ihnen im Austausch für ihr Geld derart viel fürs Auge bietet. Denn gerade für Architektur-Freunde spielt das Stadion alle Stückeln, was man von außen betrachtet vielleicht gar nicht erwarten würde.

Da man aufgrund des benachbarten Flughafens nicht sonderlich weit in die Höhe bauen durfte, liegt das Spielfeld rund 30 Meter unter der Erde. Ein gigantisches Seilnetzdach sorgt dafür, dass das Stadion wie eine Halle wirkt, obwohl es das nicht ist. Die Seiten sind offen.

2027 wird bereits zum zweiten Mal seit der Eröffnung 2020 eine Super Bowl im SoFi Stadium ausgetragen. Aber das Konzept sieht nicht nur eine Austragungsstätte für Football-Matches vor, sondern eine multifunktionale Verwendung. Wer in der Musikszene etwas auf sich hält, versucht ein Konzert in dieser Arena zu bekommen. Bei Olympia 2028 wird es das größte Schwimmbad der Welt. Die Wettbewerbe im Schwimmen sollen vor der Olympischen Rekordkulisse von 38.000 Zuschauern stattfinden.