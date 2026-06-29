Toooor! Toooor! Kalajdzic! Kalajdzic! 3:3! Bist du deppert!“ Die Worte von ORF-Kommentator Daniel Warmuth, die er nach dem Ausgleich von Österreichs Nationalteam gegen Algerien ausgesprochen hat, bleiben wohl unvergessen. „Das war ein emotionaler Ausbruch, den man nicht planen kann. Das ist alles intuitiv. Es hat mich geschüttelt und ich habe mir gedacht, bist du deppert, weil ich perplex war. So ist es vielen ergangen. Ich war in der Rolle eines Fans und es ist von Herzen gekommen“, sagt der sympathische Kärntner, der zwar bereits wieder in der Heimat weilt, aber den die denkwürdige Partie noch lange nicht loslassen wird. „Die Reaktionen waren überwältigend. Es waren hunderte Nachrichten. Mein ganzes Telefonbuch hat mir gefühlt geschrieben. Ich freue mich über jede Nachricht.“

Sogar den Spielern des ÖFB-Nationalteams wurde das viral gehende Video schon vorgespielt. „Auch die Künstler Dave und Omar Sarsam haben schon einen eigenen Remix daraus gemacht. Thorsteinn Einarsson hat es bei einem Konzert vor 10.000 Leuten abgespielt. Es ist schon etwas ganz Besonderes, dass es so vielen Leuten so taugt“, sagt Warmuth, dessen emotionalen Ausbruch fast eine Million Österreicher live an den Fernsehgeräten mitverfolgten.

Für viele ist das „Bist du deppert“ von Warmuth die offizielle Wachablöse des legendären Edi Finger, der 1978 als Radiokommentator bei Österreichs 3:2 gegen Deutschland mit einem „i werd narrisch“ in die Annalen einging. „So etwas ehrt mich sehr, aber es sind zwei unterschiedliche Momente, die sehr gut nebeneinander stehen können. Da muss man nichts ablösen“, meint der 38-Jährige, der bislang seine emotionalsten Momente bei der Eishockey-WM 2024 erlebte, als er Österreichs 6:6 gegen Kanada und den 3:2-Sieg gegen Finnland kommentierte. „Aber diese Nacht in Kansas City ist sicher der absolute Höhepunkt meiner bisherigen Karriere. Das wird ewig in Erinnerung bleiben und gibt sehr viel Kraft.“

Am Donnerstag wird das Sechzehntelfinale Österreichs gegen Spanien von ServusTV übertragen. „Ich wünsche Kommentator Michael Wanits, dass er auch so etwas Unvergessliches erlebt“, sagt Warmuth, der auch seine ORF-Kollegen hervorstreicht. „Da hauen sich so viele Leute jede Nacht rein. Solche Momente sind nur mit einer so tollen Redaktion möglich.“

Nachsicht für die Söhne

Und wie verfolgt Warmuth am Donnerstag das Spanien-Spiel? „Daheim mit meiner Familie. Meine zwei Söhne sind fußballverrückt und haben nach dem Algerien-Spiel auch ,bist du deppert‘ ins Telefon geschrien. Normal ist Schimpfen nicht erlaubt, aber das hat meine Frau durchgehen lassen“, erzählt Warmuth mit breitem Grinsen.