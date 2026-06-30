Mitte Juli feiert Lamine Yamal erst seinen 19. Geburtstag und hat trotzdem schon mehr gewonnen, als die meisten Fußballer in ihrer gesamten Karriere zustande bringen. Österreich hat es am Donnerstag im Sechzehntelfinale als erstes Team in der Hand, zu verhindern, dass der Teenager seinen Ehrentag im Rahmen der WM in den USA begeht.

Yamal ist nicht nur aufgrund seines Alters ein Phänomen. „Wenn er nicht gerade gegen uns spielt, ist er einer, dem man ununterbrochen zuschauen möchte, weil er es einfach probiert, Eins-gegen-Eins-Situationen sucht, Spaß hat, dieses Spiel bereichert“, gerät ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel geradezu ins Schwärmen, „nur als Gegner braucht man das nicht unbedingt.“ In Los Angeles wartet auch wegen Yamal eine harte Prüfung auf die Defensive des Nationalteams.

Trotz seines jungen Alters ist der Barcelona-Profi bereits Europameister und dreifacher Meister. In einem an Klassespielern bestimmt nicht armen Kader der Iberer sticht er heraus. „Er hat jetzt schon eine Aura, strahlt etwas Besonderes aus“, sagt Schöttel und hält es sogar für möglich, dass Yamal einst in die Dimensionen eines Lionel Messi vordringt: „Mit dem, was er bis jetzt schon gewonnen hat, ist er definitiv vor dem, was Messi in diesem Alter hatte. Aber ob er wirklich über die nächsten zwei Jahrzehnte eine Karriere wie Messi machen kann, muss man abwarten.“

Dies sei von vielen Faktoren abhängig, zum Beispiel den richtigen Karriereentscheidungen und Glück mit Verletzungen. Außerdem der Entwicklung seiner Persönlichkeit: „Es ist ein Wahnsinn, welcher Druck in Wahrheit auf solchen Spielern lastet. Man sieht immer nur, wie viel sie verdienen, aber nicht, womit sie klarkommen müssen. Er ist genauso ein Mensch wie wir mit ganz alltäglichen privaten Sorgen. Deshalb muss er zunächst einmal beweisen, ob er wirklich eine so große und ewig andauernde Karriere wie Messi oder Cristiano Ronaldo haben kann.“

Lamine Yamal drückt dem spanischen Spiel seinen Stempel auf © IMAGO

Sich in einem Turnier mit Messi und Yamal messen zu dürfen, sei jedenfalls speziell. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch ein Treffen mit Ronaldo. Im Falle eines Aufstiegs ist Portugal ein möglicher Gegner im Achtelfinale. „Argentinien und Spanien – da geht jetzt nicht mehr viel drüber“, ordnet Schöttel diese Kaliber ein, „das sind zwei der besten Mannschaften der Welt.“ An dieser Einschätzung hat auch das wenig glanzvolle Auftreten Spaniens in der Vorrunde nichts geändert. Die großen Nationen wüssten, dass sie ihre besten Leistungen in der K.o.-Runde bringen müssen.

Schöttel erwartet ein anderes Spiel als gegen Argentinien. „Ich denke, die Spanier gehen nicht so entschlossen in Zweikämpfe. Sie definieren sich schon sehr über das Spiel mit dem Ball.“ Grundsätzlich sollte das dem gewohnten ÖFB-Spiel entgegenkommen. Eine These, die der Sportdirektor unterschreibt: „Wenn wir jene Stärken, die uns in den letzten Jahren ausgezeichnet haben, wieder mit Klarheit, Konsequenz und mannschaftlicher Geschlossenheit auf das Feld bringen, bin ich überzeugt davon, dass wir auch Spanien gefährden können.“

Tugenden, die Österreich in diesem Turnier bislang nicht konstant präsentieren konnte. Der 59-Jährige sieht ebenso wie Teamchef Ralf Rangnick noch Luft nach oben und ordnet auch die Selbstkritik der Spieler nach dem Algerien-Spiel als positiv ein: „Nach dem Schlusspfiff wollte ich in die Kabine gehen, um zu gratulieren. Da sind schon vier, fünf Spieler kopfschüttelnd herumgegangen und haben reflektiert, dass das nicht passieren darf. Es ist gut, dass sie das Ganze gut einschätzen können. Sie sind selbstbewusst und sprechen es nicht nur intern an, wenn etwas nicht passt, sondern auch öffentlich. Das ist eine gute und richtige Entwicklung.“

Die ÖFB-Kicker übten nach dem Match gegen Algerien Selbstkritik © GEPA

Ein Spiel wie in Kansas City hat auch Schöttel noch nie erlebt und meint dies sogar unabhängig von der denkwürdigen Nachspielzeit. „Es war ganz komisch. Du wirst wochenlang auf ein Match angeredet, das vor 44 Jahren war. Im Hotel rennen ununterbrochen Algerier herum und reden auch nur von diesem Spiel. Dann hast du die Konstellation, dass beiden ein Punkt reicht. Dir wird seit Wochen unterstellt, das X ist ausgemacht, was natürlich Blödsinn ist“, so der Wiener. Dazu kam, dass in vielen anderen Gruppen die Mannschaften genau jenes Resultat geholt hätten, das sie gebraucht haben. Plus die politische Brisanz, dass ausgerechnet der Iran am Schleudersitz saß. „Dann bist du im letzten Match dran, und die ganze Welt schaut auf dich“, verdeutlicht Schöttel, „darum waren alle sehr angespannt. Ich habe mich selbst nicht erkannt, weil ich bei Spielen normal relativ ruhig und gelassen bin, da ich es nicht mehr beeinflussen kann. Das war einfach nur arg. Den Schuss werden wir alle miteinander nie mehr vergessen.“

Von allen Beteiligten seien jedenfalls „richtige Felsbrocken“ abgefallen. Gegen Spanien wird sich weisen, ob dieses Erlebnis tatsächlich die erhoffte zusätzliche Energie gibt. Ein Weiterkommen wäre „eine riesige Überraschung im Weltfußball“ – und das bei einer WM, bei der bislang die ganz großen Stars des Weltfußballs glänzen. Was eine Sensation auslösen würde? „Dann würden wir natürlich daran glauben, dass etwas Großes möglich wäre, weil viel Bessere würden dann nicht mehr kommen. Gegen Argentinien haben wir gesehen, was uns fehlt. Gelänge es uns theoretisch die Spanier aus dem Turnier zu werfen, dann glaube ich, fliegen wir“, setzt Schöttel naturgemäß auf den Konjunktiv, um einen möglichen Höhenflug zu beschreiben.

Peter Schöttel erlebte das 0:9 gegen Spanien auf dem Feld © GEPA

Für einen Sieg wird es eine Leistung „am obersten Level“ benötigen. Schön, dass man inzwischen zumindest damit spekulieren darf. Als Spieler war Schöttel 1999 Teil jenes Nationalteams, das gegen Spanien in ein 0:9-Debakel lief. „Das war für uns alle der Tiefpunkt der Karriere“, meint der frühere Rapid-Verteidiger, für den Valencia das letzte reguläre Länderspiel sein sollte. Einige Monate später erklärte er seinen ÖFB-Rücktriff. Auch wenn derzeit gerne diese Schmach aufgewärmt wird, weiß Schöttel bereits, wie sich ein Sieg mit dem Nationalteam gegen Spanien anfühlt. Im März 1990 war er Teil der 2:3-Überraschung in Malaga.