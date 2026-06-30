Die meisten kennen das von der Wurst- und Käsetheke: Die Kunden wählen aus verschiedenen Sorten aus und lassen sich die gewünschte Menge abscheiden und verpacken. Ab Mitte August können das auch Naschkatzen an der Schoko-Theke des ersten Kärntner Standortes der Schweizer Luxus-Schoko-Marke Läderach machen. Diese stellt sich mit einer süßen Überraschung – einer eigens kreierten Grüezi-Klagenfurt-Praline – vor.

Läderach steht für hochwertige Schokolade, die nicht mit Massenware aus dem Supermarkt-Regal konkurrieren möchte. Ein Rezept, das für die Firma offenbar aufgeht. Denn trotz steigender Rohstoffpreise und aktueller Konsumzurückhaltung wird betont: „Wir spüren keinen Rückgang bei der Nachfrage.“ Relativ unbeeindruckt zeigt man sich auch von den Turbulenzen rund um die Kakao-Preise. „In unserer Schokolade steckt viel handwerkliche Arbeit, wir produzieren in der Schweiz, wo die Löhne hoch und die Zutaten teuer sind, Kakao hat daher nicht den großen Anteil“, heißt es aus dem Unternehmen.

250 Chocolaterien

Der Schoko-Produzent, der mittlerweile mit 250 Chocolaterien in über 30 Ländern weltweit vertreten ist, wurde im Jahr 1962 gegründet. Angefangen hat das Unternehmen als Lieferant ausgewählter Schweizer Confiserien. Inzwischen beschäftigt Läderach rund 2500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und verfügt über drei Produktionsstandorte.

Die Schoko-Theke ist das Herzstück der Filiale © Läderach

Bisher gibt es elf Standorte in Österreich, davon vier in Wien und zwei in Salzburg. Das erste Geschäft in Kärnten, das am 14. August im ehemaligen Hussel-Geschäft der Klagenfurter City Arkaden eröffnet wird, macht das Dutzend voll. Aus dem Unternehmen heißt es: „Wir beobachten den wunderschönen Süden Österreichs seit einiger Zeit und schätzen das südlichen, italienisch inspirierte Flair Klagenfurts.“ Weitere Standorte sind vorerst nicht vorgesehen, wobei die Marke in den vergangenen Jahren in Österreich kräftig expandiert hat und weiteres Wachstum nicht ausschließt.