Hauptsächlich gehe es ihm darum, andere zu warnen, sagt ein Leser der Kleinen Zeitung. Trotzdem ist auch der Ärger bei ihm groß: 135 Euro Strafe muss er bezahlen, weil er bei einer Kontrolle keinen Fahrschein vorweisen konnte. Zum Schwarzfahrer war er aber nicht wissentlich geworden – vielmehr war unbemerkt ein Problem aufgetreten, das ihm nicht zum ersten Mal aufgefallen war. Nämlich: „Ich habe wie schon so oft eine Stundenkarte über die ‚Graz Mobil‘-App gekauft. Leider habe ich dann nicht nochmals kontrolliert, ob der Kauf auch wirklich erfolgt ist“, erzählt er.

Der Kauf wurde tatsächlich nicht getätigt, der Zahlungsvorgang blieb „in Arbeit“ – als der Leser sein Handy bei der Fahrscheinkontrolle vorwies, war somit kein aktives Ticket hinterlegt. Macht per Erlagschein aktuell 135 Euro. Kulanz konnte in diesem Fall keine gewährt werden. „Es ist nicht das erste Mal, dass der Kauf nicht funktioniert hat“, ärgert er sich: „Bitte passen Sie auf“, will er anderen Usern der App als Warnung mitgeben.

Die „Graz Mobil“-App dient einerseits als Routenplaner und Haltestellen-Info für die Grazer Öffis, andererseits kann man darin Fahrscheine, von der Stundenkarte bis zum Klimaticket, kaufen und digital vorweisen © Holding Graz

Problem wird auch in Bewertungen geschildert

Dass das Problem durchaus öfter auftritt, habe er von mehreren Seiten gehört. Tatsächlich ist auch in den Bewertungen der App auf Google Play und im Apple Store immer wieder die Rede von fehlgeschlagenen Ticketkäufen und inaktiven Tickets nach Bezahlung. „Ich bekomme in 90 Prozent der Fälle eine Fehlermeldung – ‚Zahlungsvorgang in Arbeit‘. Manchmal klappt‘s dann doch noch von selbst“, schreibt etwa ein User auf Google Play: „In der Zeit ist man ‚schwarz‘ unterwegs, obwohl man zahlen möchte!“, warnt er.

Holding: „Funktioniert stabil“

Bei der Holding Graz kann man das Problem nicht ganz nachvollziehen: „Der Ticketkauf in der GrazMobil-App funktioniert stabil“, sagt Sprecherin Sarah Spörk. Der Anteil fehlgeschlagener Käufe sei im Vergleich zu den erfolgreichen Käufen verschwindend gering. Es könne aber, wie bei allen Online-Zahlungen, in Einzelfällen zu Abbrüchen oder Verzögerungen beim Kauf kommen. Dafür gebe es unterschiedliche Ursachen – schlechte Internetverbindungen auf Nutzerseite, aber auch kurzfristige Verbindungsunterbrechungen zwischen dem Zahlungsdienstleister und der jeweiligen Bank. In diesen Fällen könne der Status des Tickets vorübergehend „Zahlung in Arbeit“ anzeigen.

Was man tun kann

Was man in solchen Fällen tun kann: „Wir empfehlen, dann die App neu zu starten und den Kauf gegebenenfalls erneut durchzuführen“, sagt Spörk. Alternativ stehe der Fahrscheinautomat im Fahrzeug zur Verfügung. Rechtlich sei es jedenfalls in den Beförderungsbedingungen so geregelt, dass die Fahrgäste schon beim Betreten des Fahrzeugs eine gültige Fahrkarte besitzen oder diese unverzüglich und unaufgefordert am Automaten im Fahrzeug (Bus oder Straßenbahn) kaufen müssen. „Genau zu diesem Thema informieren wir unsere Fahrgäste mit Info-Aushängen an den Haltestellen. Auf dieser Info wird darauf hingewiesen, dass ein App-Ticket vor Fahrtbeginn gekauft und bezahlt sein muss“, informiert die Holding-Sprecherin.

Die App, die aus der Hand der hauseigenen ITG Informationstechnik Graz GmbH stammt, werde jedenfalls laufend weiterentwickelt.