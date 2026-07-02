Es ist eine Umstellung, die laut Kelag aktuell rund 15.000 Kundinnen und Kunden betrifft. Sie sind vom ORF-Beitrag befreit und somit anspruchsberechtigt, einen „Sozialtarif“ zu beziehen.

Seit 1. April 2026 gibt es durch eine Regelung im Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) einen Rechtsanspruch darauf. Das bislang freiwillige Tarifmodell „Kelag Strom Verantwortung“ wird durch die einheitliche, gesetzliche Lösung (Sozialtarif) ersetzt.

Die gesetzliche Preisdeckelung für begünstigte Haushalte wurde bereits ohne zusätzlichen Antrag beim jeweiligen Stromlieferanten wirksam. Denn es handelt sich um keinen eigenständigen Tarif, sondern funktioniert als Preisdeckel für den jeweiligen Vertrag: Die ersten 2900 Kilowattstunden pro Jahr kosten sechs Cent/kWh. Der Verbrauch darüber hinaus unterliegt den jeweiligen Konditionen.

Neuer Vertrag: Tarif wird eingestellt

Handlungsbedarf besteht bei der Kelag deshalb, weil das freiwillige Modell für einkommensschwache Haushalte mit 31. August 2026 eingestellt wird. „Betroffene Kundinnen und Kunden werden in den nächsten Tagen schriftlich informiert und müssen einen neuen Stromliefervertrag mit der Kelag oder einem anderen Energielieferanten ihrer Wahl abschließen“, heißt es vom Landesenergieversorger dazu.

Für anspruchsberechtigte, gebührenbefreite Haushalte gelte die Preisdeckelung automatisch und für die Dauer der Anspruchsberechtigung auch in jedem neu abgeschlossenen Stromliefervertrag weiter.

Stadtwerke: Kein Handlungsbedarf

Anders ist die Situation bei den Stadtwerken Klagenfurt: Deren Kundinnen und Kunden müssen nämlich keinen neuen Vertrag abschließen, wie die Stadtwerke-Presseabteilung bestätigt: „Wer in diese Regelung fällt, wurde und wird aktiv von uns informiert, sobald wir alle Informationen der OBS – ORF Beitrags Service GmbH vorliegen haben.“ Die Teilzahlungsbeträge bzw. der Rechnungsbetrag würden seitens der Energie Klagenfurt automatisch entsprechend der gesetzlichen Vorgaben angepasst. Derzeit betrifft das rund 3600 Kundinnen und Kunden.