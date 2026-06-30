Es ist eines der größten Strafverfahren, das die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt durchgeführt hat bzw. durchführt. Manche vergleichen die Ermittlungen bereits mit der Hypo-Causa, natürlich aufgrund der Dimension, nicht wegen des Inhalts.

Die Vorwürfe von Missbrauch und Gewalt im SOS-Kinderdorf Moosburg und in dessen Umfeld, die meist Jahre zurückliegen und Teil eines Prüfberichts sind, sind nicht nur in ihrer Grausamkeit ungewöhnlich. Fast 200 namentlich bekannte, mutmaßliche Täter hat die Staatsanwaltschaft bisher erfasst. Für die strafrechtliche Aufarbeitung wurde bei der Behörde ein eigenes Spezialreferat geschaffen, mit einer Staatsanwältin in Vollauslastung und von zwei weiteren Staatsanwälten in Teilauslastung – allerdings nicht mit zusätzlichen, sondern bestehenden Mitarbeitern.

Äußerst umfangreiche Ermittlungen

„Derzeit führen wir 36 Verfahren beziehungsweise Teilverfahren gegen bekannte Täter und zwei gegen unbekannte Täter. Es werden laufend neue Verfahren eingeleitet“, sagt StA-Sprecher Markus Kitz. Im allergrößten Teil der Verfahren sind mehrere Beschuldigte erfasst. „Die Ermittlungen sind äußerst umfangreich, da wir nicht nach Beschuldigten, sondern nach Sachverhalten ermitteln“, sagt Kitz.

Das bedeutet, jedes einzelne Schicksal wird von der Mutter bzw. der Betreuerin/dem Betreuer über die (allenfalls) Verantwortlichen des SOS-Kinderdorfs bis zu den (allenfalls) verantwortlichen Amtsträgern, etwa im Amt der Kärntner Landesregierung oder in Bezirkshauptmannschaften, in den einzelnen Teilverfahren aufgearbeitet.

13 Ermittler beim LKA

Sommerferien gibt es in der Causa „SOS-Kinderdorf“ keine, im Gegenteil: Ab 7. Juli beginnen laut Kitz die Vernehmungen von Funktionsträgern des SOS-Kinderdorfes. Sie werden von der Staatsanwaltschaft gemeinsam mit dem Landeskriminalamt (LKA) durchgeführt. Auch dort wurde angesichts der Dimension dieser Fälle eine sogenannte Temporäre Ermittlungsgruppe (TEG) geschaffen. Diese hat derzeit 13 fixe Mitarbeiter, wobei diese Zahl nicht endgültig ist und von den Aufgaben abhängt. Die LKA-Experten kommen aus den Ermitltungsbereichen Leib und Leben, Sexualdelikte sowie Wirtschaftskriminalität.

Immer neue Anzeigen

In den meisten Fällen geht es um den Tatbestand „Quälen oder Vernachlässigung unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen“. Eine Anzeigenwelle von Betroffenen und Opfern bei der Staatsanwaltschaft wie bis zum Frühjahr gibt es mittlerweile nicht mehr. Dennoch treffen immer wieder neue Sachverhaltsdarstellungen ein, jetzt meist weitergeleitet vom Kinderdorf und dem Land.

In den Anzeigen sind auch Kinder und Jugendliche erfasst, die möglicherweise strafbare Handlungen verübt haben. Vor allem aus dem Umfeld des Kinderdorfes Moosburg, aber nicht nur von dort. Auch andere Staatsanwaltschaften haben Verfahren nach Klagenfurt abgetreten. Nämlich dann, wenn die in der Anzeige genannte Person bereits in Kärnten erfasst ist.

80 Fälle schon abgeschlossen

Etwa 80 Fälle hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt schon abgeschlossen. Dafür gibt es zwei Gründe: Entweder ein Strafverfahren wurde eingeleitet, dann aber eingestellt, weil es unter anderem keinen ausreichenden Tatverdacht (Anfangsverdacht) gibt, um gegen den Beschuldigten weiter zu ermitteln und dessen Verurteilung nicht wahrscheinlich ist. Das ist in Paragraf 190 der Strafprozessordnung (StPO) geregelt.

Die zweite Begründung für den Abschluss eines Verfahrens steht in Paragraf 197a StPO: Von Ermittlungen kann schon vor der Einleitung eines Strafverfahrens abgesehen werden, wenn etwa eine Tat verjährt ist. Vor allem die letzte Begründung wird in dieser Causa öfter zutreffend: Viele der Taten haben sich in den 1960er-Jahren oder einige Zeit später zugetragen. In anderen Fällen gibt es keine Beweise (mehr) oder die mutmaßlichen Täter sind verstorben. Geprüft werden muss nach Einlangen aber jede Anzeige.

Transparente Aufarbeitung

Der jetzige Leiter des SOS-Kinderdorfs Moosburg – er hat die Führung der Einrichtung 2020 übernommen – hat sich im November 2025 klar und eindeutig für eine schonungslose und transparente Aufarbeitung aller Vorwürfe ausgesprochen. Das Interview mit ihm lesen Sie hier.