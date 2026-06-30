Neu besetzt werden muss noch heuer die Geschäftsführung des Kärntner Gesundheitsfonds (KGF). Entgegen der Tradition wird dieser Top-Job diesmal ausgeschrieben.

Noch ist nicht bekannt, wann KGF-Chef Karl Cernic als Vorsitzender ins Kabeg-Management wechselt. Seine aktuelle Position muss aber neu vergeben werden. Die Geschäftsführung des KGF - derzeit ist das neben Cernic Gernot Melischnigg - wird von der Vorsitzenden der Gesundheitsplattform bestellt: Das ist Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ). Sie hat auch Cernic im Jahr 2018 in seine Funktion berufen. Dafür war und ist gesetzlich kein Hearing, keine Objektivierung, keine Ausschreibung erforderlich. Und es gab vor acht Jahren auch keine solche.

„Transparenzgründe“

Prettner werde die neue Geschäftsführerin oder den neuen Geschäftsführer nun aber auf Basis einer freiwilligen Ausschreibung bestellen, heißt es auf Anfrage aus ihrem Büro: „Das ist aus Transparenzgründen immer möglich.“ Zuletzt hagelte es ja bei diversen Postenbesetzungen durch SPÖ-nahe Personen harsche Kritik vonseiten der Opposition.

Zeitpunkt des Wechsels offen

Die Funktionsperiode des KGF-Chefs wird auf fünf Jahre befristet. Wann die Ausschreibung erfolgt, ist noch unklar. „Die Vertragsverhandlungen mit der Kabeg bezüglich des Ausscheidens von Cernic laufen noch. Daher ist auch diese Entscheidung noch nicht getroffen“, so das Prettner-Büro. Der aktuelle Kabeg-Vorstand, Arnold Gabriel, wird die Spitalsholding mit Jahresende verlassen. Angestrebt werde ein Dienstbeginn von Cernic im Oktober, damit bis Ende des Jahres noch eine Übergabe durch Gabriel stattfinden könne, hatte die Kabeg im Zuge der Cernic-Bestellung verlautbart.