„Viel hilft viel" ist ein durchaus beliebter Leitspruch, wenn es ums Training geht – der allerdings in die Jahre gekommen ist. Und Österreichs bester Hürdensprinter Enzo Diessl ist nicht nur im Rennen „Mister 100 Prozent". Denn im Training geht es dem Leibnitzer um Qualität und nicht um Quantität. „Die Basis ist ohnehin gelegt und es geht um Feinheiten, Nuancen, die wir verbessern müssen, und es ist schwierig, diese kleinen Änderungen bei voller Belastung umzusetzen." Dieser Perfektionismus hat einen Grund, den er salopp mit einem Lachen beschreibt: „Wenn du im Training Wischiwaschi läufst, wirst du das auch im Rennen tun."

Am Mittwoch wird der Leibnitzer in Eisenstadt beim Austrian Open antreten und auf jener Bahn, auf der er im Vorjahr seine persönliche Bestzeit (13,17 s) aufgestellt hat, um den Sieg laufen. Das Meeting ist international top besetzt. Neben den ÖLV-Athleten werden 16 Olympia- und WM-Medaillengewinner dabei sein. Das Rennen der Herren über 100 Meter wird ein Hammer mit drei Olympiasiegern: Lamont Marcell Jacobs (ITA), Brendon Rodney (CAN) und Wayde van Niekerk (RSA).

Dass Diessl trotz einer Verletzung der Schulter, die er sich vor zwei Wochen im Training bei einem Sturz zugezogen hat, in bestechender Form ist, zeigte er beim stark besetzten Boris-Hanžeković-Memorial in Zagreb in 13,26 Sekunden. Diessl war bester Europäer und wurde hinter Weltmeister Cordell Tinch (USA/13,17 s) Fünfter. Der Trainingssturz scheint gut verdaut zu sein, die Schulter hält. „Es ist zum Glück nicht so viel passiert. Wie bei einer Luxation üblich, ist die Gelenklippe in der Schulter zwar eingerissen, aber ich habe eine gute Reha gemacht."

Fokus liegt auf der EM in Birmingham

Das Rennen in Eisenstadt ist ein weiterer Schritt in Richtung EM, die vom 10. bis 16. August in Birmingham stattfinden wird. Diessl ist wie seine Vereinskollegin Karin Strametz für den Saisonhöhepunkt direkt qualifiziert. Strametz wird freilich auch im Burgenland laufen. „Ich freue mich schon sehr darauf, wieder vor heimischem Publikum zu laufen. Das ist immer etwas Besonderes", sagt Diessl. Dass wahrscheinlich ein Halbfinale und ein Endlauf ausgetragen werden, freut ihn durchaus – auch im Hinblick auf seine Weiterentwicklung. Denn die Läufer werden bis ins kleinste Detail analysiert. Daher ist die Zeit aktuell nicht der für ihn ausschlaggebende Faktor. „Wir achten auf die Ausführung der Rennen." Etwa, ob die Hürde den Leibnitzer in seiner Bewegung bremst, oder ob er im Optimalfall beschleunigt.

Prognosen bezüglich der EM zu wagen, würde nichts bringen. „Auch die Zeiten, die du davor läufst, bringen dir keinen Vorteil ein. Da muss jeder liefern." Bis zu den Wettkämpfen steht sicher noch die Staatsmeisterschaft in Innsbruck auf dem Programm, und bis dahin will er noch einmal international laufen. Mit den 13,26 Sekunden hat er eine gute Zeit stehen, aber da international auf so hohem Niveau gelaufen wird, ist es mit Einladungen zu hochkarätigen Rennen kein Selbstläufer.

Neben Diessl und Strametz sind noch Mia Standfest, Viktoria Willhuber, Isabell Engel (alle SU Leibnitz), Gabriel Zand (LTU Graz), Lenia Standfest, Simon Dietz, Maximilian Graff (ATSE Graz), Nico Lieber, Alessio Thenner (PSV Leoben), Enna Hadzovic (ATUS Gratkorn) sowie Anton Seiler (KSV) am Start.