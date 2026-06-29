Die Verhandlungen waren zäh. „Einführung einer Bundesstaatsanwaltschaft als eigenes Kollegialorgan mit Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften“, lautet eines der im Justizbereich angeführten Vorhaben der schwarz-rot-pinken Bundesregierung. Am Montag ist man der Umsetzung zumindest einen Schritt näher gekommen.

„So weit waren wir noch nie“, sagte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) bei der Präsentation eines Bündels an Gesetzesentwürfen, auf das sich die Koalitionspartner geeinigt haben und das nun für neun Wochen in die Begutachtung gehen soll. Von einem „persönlichen Tag der Freude“, sprach Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) – die Neugestaltung der Weisungsspitze war innerhalb der Regierung vor allem ein pinkes Anliegen.

Streitthema zwischen ÖVP und Grünen

Grundsätzlich sind Staatsanwaltschaften – anders als etwa Richterinnen und Richter – weisungsgebunden, an der Spitze der Weisungskette steht bisher die Justizministerin beziehungsweise der Justizminister. Seit Jahren steht die Konstruktion in der Kritik, unter anderem das Antikorruptionsvolksbegehren, das vor vier Jahren mehr als 300.000 Unterschriften sammelte, forderte eine Reform. Die damals amtierende türkis-grüne Bundesregierung hatte sich die Schaffung einer Bundesstaatsanwaltschaft 2021 zwar offiziell vorgenommen, im Regierungsprogramm fehlte das Vorhaben allerdings. Eine Einigung auf die konkrete Ausgestaltung blieb bis zum Ende der Legislaturperiode aus. So drängte die ÖVP etwa auf eine Einzelperson an der Spitze des neuen Gremiums, die Grünen wünschten sich eine Dreierspitze.

In diesem Punkt konnte sich die ÖVP in der aktuellen Regierungskonstellation nicht durchsetzen. Bereits vor rund einem Jahr kam man im Ministerrat überein, dass es künftig drei gleichberechtigte Bundesstaatsanwältinnen beziehungsweise -anwälte geben soll, deren Amtszeit jeweils sechs Jahre dauern soll. Man habe sich durch Sachargumente überzeugen lassen, sagte ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll damals, etwa mit Blick auf das Prinzip gegenseitiger Kontrolle.

Kommission soll Bundesstaatsanwälte vorschlagen

Auch die von der ÖVP geforderte parlamentarische Kontrolle der neuen obersten Ermittlungs- und Anklagebehörde dürfte nur in eingeschränktem Ausmaß kommen. Diese Idee war vor allem innerhalb der Justiz auf Widerstand gestoßen, man warnte vor einer Politisierung der Staatsanwaltschaften und einem Widerspruch zur Gewaltenteilung. Nun soll eine unabhängige Kommission Vorschläge für die Besetzung an das Parlament übermitteln, die diese annehmen oder ablehnen kann. Voraussetzung für künftige Bundesstaatsanwälte ist jedenfalls eine zehnjährige Berufserfahrung als Staatsanwalt oder Strafrichter. Der Kommission wiederum sollen Personen großteils kraft ihres Amtes angehören. Einen fixen Platz gibt es etwa für die Präsidentinnen beziehungsweise Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, des Verfassungs- und des Verwaltungsgerichtshofs, aber auch für die Spitzen der Vereinigung der österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte oder des Rechtsanwaltskammertags.

Fix ist die Reform der Weisungsspitze mit der nun innerkoalitionär erzielten Einigung allerdings noch nicht. Denn die grundlegende Änderung – die Regierung spricht von der größten Justizreform seit den 1970er-Jahren – braucht im Parlament eine Zweidrittelmehrheit. Er hoffe auf möglichst breite Zustimmung, Gespräche würden mit allen Parteien geführt, betonte ÖVP-Justizsprecher Klaus Fürlinger am Montag.

Eine Zustimmung der FPÖ scheint allerdings äußerst unwahrscheinlich: Die große Oppositionspartei zeigte sich bisher nicht willig, zentralen Regierungsvorhaben zu nötigen Mehrheiten zu verhelfen. Außerdem steht die Schaffung einer Bundesstaatsanwaltschaft grundsätzlich nicht auf der blauen Agenda – die aktuelle Weisungskette funktioniere, man sehe keinen Handlungsbedarf, hieß es in der Vergangenheit immer wieder. Also ist die Dreierkoalition wohl auf die Zustimmung der kleineren Oppositionspartei angewiesen – und ÖVP und Grüne werden sich zu dem Thema wohl doch noch einmal am Verhandlungstisch gegenüber sitzen. Grünen-Justizsprecherin Alma Zadić zeigte sich am Montag jedenfalls erfeut über die Einigung, kündigte allerdings eine genaue Prüfung des Entwurfs an. „Posten dürfen nicht nach Parteibuch vergeben werden, politische Deals dürfen keine Rolle spielen.“