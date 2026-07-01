Die WM-Vorrunde ist Geschichte. Die Art und Weise, wie sie Österreich überstanden hat, ist seit dem dritten Gruppenspiel gegen Algerien ein spektakuläres Kapitel rot-weiß-rote Fußball-Historie. Bevor es in der K.o.-Runde in jedem Spiel um alles geht, lohnt sich als Zwischenbilanz ein Blick auf einige der bisherigen Statistiken der ÖFB-Kicker.

Jede einzelne Minute absolviert haben bislang neben Tormann Alexander Schlager lediglich drei Feldspieler. Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Nicolas Seiwald stellten in der Gruppenphase die Säulen des ÖFB-Spiels dar, auf die Teamchef Ralf Rangnick in keiner Phase der drei Partien verzichten wollte. Auch Stefan Posch war abseits seiner Auswechslung gegen Argentinien dauerhaft gefragt, und das trotz seines Kieferbruchs.

Die ÖFB-Dauerläufer:

Romano Schmid, Xaver Schlager und David Alaba starteten alle drei Partien, mussten mitunter jedoch vorzeitig vom Platz. In allen Begegnungen standen außerdem Kevin Danso, Paul Wanner und Marko Arnautovic auf dem Feld. Insgesamt schnupperten bisher 20 Österreicher auf dem Rasen WM-Luft. Noch ohne Einsatz sind neben den Ersatztorhütern Patrick Pentz und Florian Wiegele die Feldspieler David Affengruber, Michael Svoboda, Alessandro Schöpf und Dejan Ljubicic.

Nicolas Seiwald hat die meisten Kilometer aller Österreicher absolviert © GEPA

Die Rangliste der absolvierten Kilometer orientiert sich naturgemäß sehr an der Einsatzzeit. Österreichs „Dauerläufer“ ist bislang Seiwald mit 33,9 absolvierten Kilometern vor Laimer (32,9) und Sabitzer (31,1). Mit den 38,4 Kilometern des Jordaniers Noor Airawabdeh kann nicht einmal Seiwald mithalten, trotzdem kratzt er im Vergleich mit allen WM-Teilnehmern als Zwölfter nach drei Spieltagen an den Top-Ten.

Top 5 Sprints:

Noch besser schneidet im Vergleich Sabitzer ab, zum Beispiel wenn es um die Anzahl an Sprints angeht. Das ÖFB-Ranking führt er mit deren 173 souverän an. Da muss sich selbst Konrad Laimer (147) mit Platz zwei begnügen. In der Turnier-Wertung ergibt das für den Dortmund-Legionär den starken fünften Platz. Einsame Spitze ist diesbezüglich bislang der Marokkaner Ismael Saibari mit 220 Sprints. Mit 23 Flanken legte Sabitzer einen turnierweiten Spitzenwert hin. Die vermutlich wichtigste fand gegen Algerien den Kopf von Michael Gregoritsch, der folglich zum Treffer von Sasa Kalajdzic assistierte. Die rot-weiß-roten Akteure mit den nächstmeisten Hereingaben sind Phillipp Mwene und Laimer mit jeweils sechs.

Top 5 Pässe:

Am meisten Pässe hat ÖFB-intern bislang David Alaba mit deren 157 gespielt. Auch Zweiter ist mit Philipp Lienhart (140) ein Innenverteidiger, obwohl er gegen Argentinien gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Seiwald, Schlager und Danso folgen auf den weiteren Rängen. International haben ebenfalls zahlreiche Defensivspieler die Nase vorne.

Dass das algerische Innenverteidiger-Duo Aissa Mani (309) und Ramy Bensebaini (305) die Vorrunde auf den Plätzen zwei und drei abschloss, kommt nach den vielen Ballstafetten gegen Österreich nicht überraschend. Mit der Nummer eins in diesem Ranking bekommt es das ÖFB-Team im Sechzehntelfinale zu tun. Spaniens Dreh- und Angelpunkt Rodri war in der Vorrunde mit 344 Pässen der gefragteste Ballverteiler.