Es war das „programmierte“ Unentschieden zwischen Algerien und Österreich, doch die Fußball-Welt war weit entfernt davon, in Anlehnung an das WM-Spiel zwischen Österreich und Deutschland 1982 in Gijon, in dem beide Teams einen „Nichtangriffspakt“ geschlossen hatten, um aufzusteigen, von einer „Schande von Kansas City“ zu sprechen. Im Gegenteil. Die internationalen Pressestimmen zur Partie:

Algerien

Competition: „Nach einem Spiel voller Wendungen hat sich die Nationalmannschaft dank des Unentschiedens gegen Österreich (3:3, Halbzeitstand: 1:1) für das Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.“

Spanien

Marca: „Was für ein unglaubliches Finale, um unseren Gegner kennenzulernen! Österreich schied in der 93. Minute aus … und qualifizierte sich in der 96. Minute!“

Mundo Deportivo: „Österreich trifft nach dem verrücktesten Ausgang der Weltmeisterschaft auf Spanien.“

Sport: „Völliger Wahnsinn! Österreich qualifiziert sich in der 96. Minute und trifft im Sechzehntelfinale auf Spanien. Die Mannschaft von Luis de la Fuente kennt nun ihren Gegner in der ersten K.o.-Runde: Österreich, das in der 93. Minute noch ausgeschieden war, qualifiziert sich zwei Minuten später in einem der surrealsten Spielenden dieser Weltmeisterschaft.“

USA

The Athletic: „Außergewöhnliches Duell Algerien – Österreich eliminiert Iran, liefert ein Resultat, das viele erwartet haben und ein Spiel, das niemand erwartet hat.“

England

The Guardian: „Was sich hier entfaltete, war etwas ganz anderes. Ein neuer Klassiker des Genres. Nennen Sie es, wenn Sie unbedingt wollen, den „Missouri-Kompromiss“, aber selbst dieser Name beschreibt die Dramatik und die rasanten Wendungen, die die Spieler und Trainer erschöpften und die glücklichen Fans, die das Glück hatten, dabei zu sein, begeisterten, nur unzureichend. In einer schwülen Nacht im amerikanischen Mittleren Westen lieferten sich Algerien und Österreich einen tapferen Kampf und zeigten über die meiste Zeit von mehr als 90 Minuten Herz und Leidenschaft. Das Spiel endete mit einem 3:3-Unentschieden, das beide Mannschaften für die K.o.-Runde qualifizierte.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Ein Unentschieden sollte es sein – und ein Unentschieden war es auch. Doch das 3:3, durch das Österreich und Algerien weiterkommen, wird für Gesprächsstoff sorgen.“

Frankreich

L’Équipe: „Ein Unentschieden hätte sowohl Österreich als auch Algerien gereicht, doch beide Mannschaften haben an diesem Samstagabend in der schwülen Hitze von Kansas City bis zum Schluss alles gegeben (3:3). Als neuntbester Dritter ist der Iran somit nicht durch eine moderne Version des „Spiels der Schande“ ausgeschieden.“

Deutschland

Bild: „Was für eine völlig verrückte Partie! Österreich verspielt gegen Algerien zwei Führungen, kassiert in der Nachspielzeit das 2:3 von Riyad Mahrez (90.+3), steht damit vor dem WM-Aus. Doch dann trifft Sasa Kalajdzic Sekunden vor Schluss zum 3:3 (90.+6). Pure Ekstase in Rot-Weiß! Der Ex-Stuttgarter rettet der Elf von Nationaltrainer Ralf Rangnick den Einzug in die K.o.-Runde. Vor dem Spiel wurde spekuliert, ob es einen Nichtangriffspakt gibt und beide Teams genüsslich mit der Punkteteilung leben können. So macht die Zeitung kurzerhand aus „Schande von Kansas City“ den „Wahnsinn von Kansas City“.“

Süddeutsche Zeitung: „Das denkwürdigste Spiel dieser WM. Ballgeschiebe, Buhrufe und dann doch noch wilde Wendungen: Beim 3:3 zwischen Algerien und Österreich sieht es nach einem Nichtangriffspakt aus – bis ein Tor die Österreicher in Panik versetzt und alles ganz anders kommt.“

Welt: „War dies die bisher atemberaubendste Partie bei der WM? An das letzte von insgesamt 72 Gruppenspielen reicht nach menschlichem Ermessen jedenfalls kaum etwas heran, was mit dem irrwitzigen Schlagabtausch zwischen Österreich und Algerien vergleichbar wäre. Etliche Tore beim 3:3 (1:1), ein scheinbar schiedlich-friedliches 2:2 zum Ende des Spiels hin – und dann diese kolossale Schlussphase: mit einer Wendung aus dem Nichts, einem sich abzeichnenden österreichischen Drama und dann spät, ganz spät, doch noch die Erlösung. Felix Austria.“