Bei einer Großkundgebung in Belgrad hat Präsident Aleksandar Vučić am Samstag die Kampagne für vorgezogene Präsidenten- und Parlamentswahlen in Serbien inoffiziell eröffnet. Vučić kündigte an, dass er nur noch wenige Wochen Präsident des Landes sein und seine Partei SNS mit einer Liste mit dem Namen „Vereinigtes Serbien“ antreten werde.

Amtszeit um fast ein Jahr verkürzt

Diese eher spärliche Ankündigung gibt sowohl Anlass zur Analyse wie zur Spekulation. Erstens verkürzt Vučić seine Amtszeit als Präsident um fast ein Jahr; zweitens werden Präsidenten- und Parlamentswahlen zusammengelegt. Das kommt Vučić – drittens – aus mindestens zwei Gründen entgegen: so hätte er nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidieren dürfen, und nach seinem offiziellen Rücktritt entzieht er Kritikern das bereits einmal geäußerte Argument, er sei als Präsident auch inoffizieller Spitzenkandidat bei einer Parlamentswahl gewesen. Sehr wahrscheinlich ist es, dass Vučić die SNS und ihre Liste anführen und natürlich auch den Wahlkampf wie schon so oft dominieren wird.

Kann sich die Opposition auf einen Kandidaten einigen?

Spekuliert werden kann derzeit nur, wen Vučić und die SNS als Kandidaten für das Amt des serbischen Präsidenten ins Rennen schicken werden. Diese Personalfrage ist insofern sehr wichtig, weil die Opposition – sprich Studentenbewegung und Oppositionsparteien – sich möglicherweise auf einen Kandidaten einigen könnten, um Vučić bei einer der beiden Wahlen wirklich herausfordern zu können. Seriöse Umfragen liegen dazu noch nicht vor, dafür aber schon zu dem möglichen Ausgang der Parlamentswahl; eine veröffentlichte am Samstag die Tageszeitung „Blic“, die nicht als völlig Vučić-treu angesehen werden kann.

Studentenpartei könnte auf 30 Prozent kommen

Demnach kämen Vučić und seine SNS auf 47 Prozent, gemeinsam mit den Sozialisten sogar auf die absolute Mehrheit. Eine Studentenpartei könnte mit etwas mehr als 30 Prozent rechnen. Das Problem bei jeder Bewertung der Wahlchancen liegt darin, dass die Studenten noch keinen Spitzenkandidaten und kein klares Programm präsentiert haben; dasselbe gilt für die Opposition, die im Grunde nur die Gegnerschaft zu Vučić eint, doch das ist zu wenig, um eine Alternative darstellen zu können. Auch im Falle dieser Wahl stellt sich die Frage, ob Studenten und Oppositionsparteien eine gemeinsame Liste bilden werden und können, weil sich ansonsten die Stimmen des oppositionellen Lagers aufspalten könnten.

Wie wird sich die Dynamik der Dauerproteste auf die Wahlen auswirken? © AP/Armin Durgut

Außenpolitische Fragezeichen

Hinzu kommt, dass auch bei der Studentenbewegung jene Kräfte, die klar prowestlich sind, nur eine Teilmenge darstellen, sodass Serbien eine starke Opposition braucht, um Rechtsstaat und Demokratie zu stärken, deren außenpolitische Orientierung aber mit vielen Fragezeichen behaftet ist.

Keine Überraschung ist dagegen die Ankündigung von Vučić, dass im Herbst gewählt wird. Einerseits war klar, dass er zunächst alle gesetzlichen Vorbereitungen für die Durchführung der Expo im kommenden Jahr abschließen will, ehe gewählt wird; zweitens soll vor Beginn der Heizungsperiode gewählt werden, damit die Preissteigerungen in Serbien für die Bevölkerung nicht noch deutlicher spürbar sind.

Chinesische Roboter tanzen

© AFP/Oliver Bunic

In diesem Sinne kündigte Vučić am Samstag bereits Erhöhungen der Pensionen an. Bei dieser Großkundgebung erwies sich der erfahrene Politiker wiederum als Meister der Inszenierung; dazu zählten vier Roboter auf der Bühne, die einen serbischen Tanz aufführten; mit dem Bau einer Roboterfabrik soll im August begonnen werden, wobei Vučić stark auf die Modernisierung durch China setzt, das er jüngst wieder besucht hat.