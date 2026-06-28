Vor den ersten beiden Gruppenspielen gegen Jordanien in Santa Clara beziehungsweise gegen Argentinien in Arlington zogen Österreichs Fans im Vorfeld singend durch die Straßen und stellten somit die Kultur des Fanmarsches in Nordamerika vor. In Kansas City war ein solcher Spaziergang organisatorisch nicht möglich, weil keine direkte Route zum Arrowhead Stadium zur Verfügung stand. Wer das schon über vier Stunden vor dem Anpfiff rund um die Arena einsetzende Verkehrschaos miterlebt hat, bekam eine Vorstellung davon, warum es diesmal auf einen Fanmarsch zu verzichten galt.

Dafür konnten die rot-weiß-roten Anhänger theoretisch Bekanntschaft mit einem US-amerikanischen Kulturgut machen: dem Tailgating. Eine Tradition, die speziell vor NFL-Spielen noch intensiver gelebt wird, aber auch vor Österreich gegen Algerien auf den Parkplätzen rund ums Arrowhead Stadium zu beobachten war.

William und Christian, zwei US-Boys aus Virginia im ÖFB-Trikot, klären auf, was unter einem guten Tailgating zu verstehen ist: „Man startet Stunden vor dem Spiel, es gibt Getränke, eine Grillerei, man spielt Spiele, trifft andere Fans, auch jene des Gegners, hat eine gute Zeit und zehn Minuten vor dem Spiel geht man ins Stadion.“ In Sachen Grillerei mussten sich die Anhänger zurückhalten. Dafür boten Temperaturen rund um die 30 Grad die Gelegenheit, in der Abendsonne von Kansas City zu bruzzeln.

Erwin, ein nach Colorado ausgewanderter Grazer, mit seiner Familie © Peter Altmann

Ansonsten war alles dabei, was das Tailgate-Herz begehrt. Jugendliche trotzten der Hitze und spielten auf dem Asphalt Fußball. Aus einigen Lautsprechern dröhnte Musik. Zudem natürlich Getränke und eine gute Gesellschaft. Wie Erwin, ein Grazer, der mit seiner Familie seit 48 Jahren in Colorado lebt. Beim Tailgating gehe es in erster Linie darum, im Hinblick auf das Spiel in Stimmung zu kommen. „Und um Bier, das passt also auch ganz gut zu Österreich“, lacht er und tippt auf einen 3:2-Sieg mit Toren von Michael Gregoritsch und einem Doppelpack von Marcel Sabitzer. Angst vor dem Ausscheiden plagt ihn nur ein wenig: „Wir brauchen nur ein Unentschieden und sind durch.“

Elias und Johannes aus Vorarlberg warnen davor, es von vornherein auf ein Remis anzulegen. „Die Algerier spielen sicher auf Sieg und werden auch in Führung gehen, aber Michael Gregoritsch und Paul Wanner sorgen für einen 2:1-Sieg“, prophezeit Elias. Die beiden haben einen Gruß für die daheimgebliebene Mama auf ihre Fahne gemalt: „Wir stehen hinter dem Tor, hoffentlich sieht man die Flagge im Fernsehen.“

Elias und Johannes mit einem Gruß an die Mama © Peter Altmann

Spätestens in den vergangenen Tagen hat mutmaßlich jeder fußballinteressierte Österreicher Bekanntschaft mit der „Schande von Gijon“ gemacht. Droht eine Neuauflage? „Wenn es gegen Ende Unentschieden steht, werden sich beide damit zufriedengeben. Ich denke aber nicht, dass Ralf Rangnick auf Remis spielen wird“, glaubt Thomas aus Wien, dass der Teamchef seine Mannschaft voll auf Sieg programmiert.

Eine Devise ganz nach dem Geschmack von Klaus, einem in Chicago lebenden Salzburger, der mit seiner Familie angereist ist. Von einem Unentschieden will er erst gar nichts hören. „Dann können wir gleich zu Hause bleiben. Kämpfen und siegen!“, gibt er das Motto vor und genießt weiterhin die Parkplatz-Party vor dem Spiel: „Tailgating ist gerade in Kansas City Kultur.“