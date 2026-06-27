Kopf runter, kompakt bleiben und treten, bis die Ziellinie kommt. Bei der Staatsmeisterschaft im Einzelzeitfahren wurde das beschauliche und wellige Weißenbachtal von Österreichs besten Radsportlern befahren. Am besten tat das wieder einmal Felix Großschartner (Team UAE). Der Profi und Edelhelfer von Superstar Tadej Pogačar feierte seinen dritten Zeitfahrtitel in Serie, Christina Schweinberger ihren insgesamt dritten. Hinter der Tirolerin landete Anna Kiesenhofer. Die Straßen-Olympiasiegerin fuhr Silber für „Cookina Graz" ein. „Ich fokussiere mich immer auf mein Rennen und war heute zufrieden, weil ich mich komplett abschießen konnte und vom Start bis ins Ziel alles gepasst hat. Ich hätte keine Sekunde schneller sein können", sagt eine dennoch etwas enttäuschte Kiesenhofer. Dahinter folgten Tabea Huys, eine Tirolerin mit steirischen Wurzeln, und die Ennstalerin Carina Schrempf. Letztere zählt am Sonntag im Straßenrennen von Schwanenstadt zu den großen Favoriten. 2023 schnappte sie sich das begehrte Trikot.

Im Kampf gegen die Uhr erwies sich der steirische Nachwuchs als versiert. Immerhin holten die jungen Radsportler sechs Medaillen. Allen voran Carolina Trattner (RC Gruppetto Graz), die in der Junioren-Kategorie ebenso Gold holte wie Julia Fritz (U17) und Timon Reisinger (U15) von Heartland. Silber gab es durch Sophie Walcher (RCGG) in der U23, Ruben Friedl (Junioren/Jegg Skil Djr) und Mira Fritz (U17/Junior Cycling). Und in der Parakategorie unterstrich Thomas „Tiggertom" Frühwirth wieder einmal seine Ausnahmestellung im Handbike.

Anna Kiesenhofer, Carolina Trattner und Sophie Walcher (von rechts) © KK

Dass Schweinberger und Schrempf, die zwei Profis von Fenix-Premier Tech, am Sonntag – eventuell in Absprache mit anderen Profi-Fahrerinnen – früher oder später für Krawall sorgen werden, ist so gut wie sicher. „Es wäre falsch und auch komisch, wenn wir bis zur letzten Runde warten würden", sagt Schrempf, „aber wir haben nicht als einzige diesen Gedanken, und eine Staatsmeisterschaft darf ja auch ein richtig hartes Rennen sein." Gefahren werden bei den Frauen zwei Schleifen (2 und 4 Mal) mit insgesamt 99,8 Kilometern. Bei den Männern darf es ein bisschen mehr sein. „Es wird keinen entscheidenden Punkt geben. Man muss bei so einem Kurs immer aggressiv und vor allem wachsam sein." Stallorder gibt es keine, „aber ich bin froh, dass wir zu zweit sind." Das ermöglicht taktische Spielchen, und der Parcours liegt der Ennstalerin, aber „der Anstieg alleine wird nicht reichen. Da muss man gut drüberfahren" – sprich, die Attacke auch bergab verlängern. Dass sie vor einer Woche die Tour de Suisse gefahren ist, spürt sie in den Beinen. „Ich erwarte mir keine Wunder, aber dieses Rennen lässt vieles zu."

Nach der „Staats" beginnt für Schrempf sportlich ein Trainingsblock, und bald sollte auch die Verhandlungszeit beendet sein. Ob sie nach drei Jahren bei Fenix-Premier Tech verlängert oder wechselt, ist noch nicht gewiss. „Sicher ist aber, dass ich noch zwei Jahre auf der World Tour bleiben werde", verkündet Schrempf, die als Leichtathletin eine Quereinsteigerin im Radsport war. „Ich habe wohl nicht alles falsch gemacht", sagt sie und lacht. „Ich bin vorher nicht viel radgefahren und der Umstieg ist wirklich rasch gegangen. Ich war dann am Anfang den Anforderungen nicht ganz gewachsen." Doch sie hat sich mit ihrer aufopfernden Art und ihrer als Mittelstreckenläuferin antrainierten Härte in das Peloton hineingearbeitet. „Ich bin wirklich angekommen und froh, dass ich noch bleiben kann."

Tour-Start in Graz

Für einige Männer wird der Sonntag zum letzten Härtetest für die kommende Tour of Austria. Die beginnt am 8. Juli mit der Hammeretappe von Graz nach Gamlitz.