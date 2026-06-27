Es ist eine gut gepflegte Tradition, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Spielberg österreichische Pressevertreter zum gemütlichen Abendessen im Motorhome der Silberpfeile einlädt, um gemeinsam über die heißen Themen der Motorsport-Königsklasse zu sprechen. In diesem Jahr zeigte sich der Österreicher dabei in bester Laune. Logisch, führt Shootingstar Kimi Antonelli doch die Fahrer-Weltmeisterschaft souverän an.

Über den jungen Italiener wusste der 54-Jährige auch die eine oder andere Anekdote zu erzählen. So sei Wolff keineswegs überrascht über den derzeitigen Erfolgslauf des Italieners. „Er lässt sich nicht ablenken und ist immer voll fokussiert. Er hat ja maturiert und da ist er nach den Rennen immer am Montag um 8 Uhr in die Schule gegangen und hat das durchgezogen. Deshalb ist er im Kopf voll da“, erklärt der Teamchef. Auch die Siege verändern die unbekümmerte Art des Shootingstars nicht. „Wenn du mit 19 Jahren in Monaco gewinnst, erwartet man schon, dass du dann mit Freunden weiterziehst und nach zwei Stunden nicht mehr weißt, wie du heißt. Er ist aber ins Bett gegangen, hat bis Mittag geschlafen und ist dann zu mir gekommen, um mit meinem neunjährigen Sohn zu fischen.“

Antonelli will „nur Rennfahren“

Für Antonelli würde es „nur Rennfahren“ geben, alles andere sei Zeitverschwendung. So trennte sich der Italiener auch von seiner Freundin, um den vollen Fokus auf die Formel 1 zu legen. Etwaige andere Projekte, wie Langstrecken-Auftritte im Stile eines Max Verstappen, wird es ebenso nicht so schnell geben. „Ich habe ihm gesagt, dass er zuvor einmal vier Weltmeisterschaften gewinnen soll, dann können wir über den Nürburgring reden“, scherzte Wolff, der auch eine Erklärung für das durchwachsene Vorjahr beim Mann aus Bologna hat. „Italien ist immer auf der Suche nach einem Superstar und genau das hat ihn im Vorjahr belastet. Wir haben dann versucht, ihn ein wenig zu coachen und zu manchen Sachen nein zu sagen, da er das nicht konnte.“

Vor einem „Krieg der Sterne 2.0“ fürchtet sich der Mercedes-Teamchef nicht. Es gibt klare Regeln, die befolgt werden müssen. Auch eine Benachteiligung George Russells, dem die Fan-Herzen nicht so zufliegen wie dem jungen Italiener, fürchtet Wolff nicht. „Beide sind in ihrer Art einfach authentisch und darum geht es. Am Ende entscheidet ohnehin immer der rechte Fuß, wer schneller ist und in dieser Hinsicht sind beide absolute Ausnahmetalente.“ Deshalb sei eine Verpflichtung von Max Verstappen, der Red Bull mit einer Ausstiegsklausel verlassen könnte, derzeit auch nicht vorstellbar. „Unser Plan ist es, an der Fahrerpaarung nichts zu ändern. Für uns ist wichtig, dass wir jetzt eine Stabilität haben. Kimi ist ins Fahren gekommen, die Fahrerpaarung passt, auch die Zusammenarbeit der beiden im Team“, erklärte der Wiener. „Es wäre falsch, das jetzt zu ändern.“

Wolff ist auf der Suche

Verändert hat sich in der Formel 1 einiges. Mit Christian Horner und Helmut Marko haben zwei Red-Bull-Persönlichkeiten die Formel-1-Bühne verlassen, mit denen der Mercedes-Boss gerne den ein oder anderen verbalen Kampf austrug. Ob er das Duo vermisst? „Es ist wichtig, dass man Charaktere hat und mir geht der Austausch mit dem Doktor oder dem Christian nicht ab. Ich habe daran keine positiven Erinnerungen, aber es geht zwischen den Team-Verantwortlichen auch um zu viel, um freundlich zu sein“, erklärte Wolff, der mit einem Zwinkern dennoch auf der Suche nach Ersatz ist: „Wir brauchen irgendeinen Oasch, oder?“