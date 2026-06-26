Am Freitag stand erneut jener Mediziner vor Gericht, der tausende Patienten mit Infusionen mit Katzenkralle behandelt hat und dem grob fahrlässige Tötung in zwei Fällen vorgeworfen wird. Bei der Verhandlung am Mittwoch wurde er von einem Sachverständigen schwer belastet. Diesmal sagten ehemalige Patientinnen und Patienten sowie die Mutter eines an Krebs verstorbenen Mädchens gegen ihn aus. Auch sie belasten den Mediziner schwer.

Alle erklärten, dem Arzt mit seinen selbst hergestellten Infusionen aus pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln vertraut zu haben. Ein 83-jähriger Ex-Patient, der damals an Prostatakrebs litt, ließ sich jahrelang von ihm „therapieren“. 800 Euro habe er für acht Infusionen mit Vitamin C und Katzenkralle-Extrakt bezahlt. Dann hätten der Angeklagte und jener „Alchimist“, der die Extrakte herstellt, mit einem „Biotensor“ gependelt und ihn für krebsfrei erklärt. Eine weitere Untersuchung bei einem Urologen dürfte dem Mann dann das Leben gerettet haben. Denn dabei stellte sich heraus, dass er keineswegs geheilt war. „Ich war sehr verärgert über die Verantwortungslosigkeit", so der Zeuge. „Wenn ich gesagt hätte, gut, dann mach ich nichts mehr, dann wär ich schwer krank geworden.“

Nicht so viel Glück hatte ein 14-jähriges krebskrankes Mädchen. Auch bei ihr habe der Angeklagte den Tumor ausgependelt und für „nicht böse“ befunden, so die Mutter. Sie gab auch an, wie erleichtert die Familie nach dieser „Diagnose“ gewesen sei. Ein Biopsietermin wurde dann nicht wahrgenommen, auch kein neuer vereinbart. Das Mädchen starb schließlich im Alter von 14 Jahren an Krebs.

Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Der Angeklagte bestritt, den 83-Jährigen für krebsfrei erklärt zu haben, wie er alle ihm zur Last gelegten Vorwürfe zurückweist. „Ich habe nur gesagt, es gibt keine Energieindifferenzen mehr.“ Weitere Zeugen berichteten von den Infusionen, deren Nebenwirkungen Hitzegefühl und Augendruck waren, und für die sie ihr Geld zurückhaben möchten. Alle vertrauten dem Angeklagten, für den die Unschuldsvermutung gilt. Schließlich war er ein Intensivmediziner. „Ich bin nicht gegen Corona geimpft und hab mir gedacht, ich brauch eine Alternative“, sagte eine Frau. Ihr Sohn sagte: „Ich lebe sehr gesund. Mir macht das Angst, dass ich da etwas bekomme, weil die Infusionen verunreinigt waren.“

Auch die Witwe eines verstorbenen Tätowierers belastete den Angeklagten. Er habe ihren Mann trotz gravierender Beschwerden nach Hause geschickt. Die Verhandlung wurde vertagt, nächste Woche könnte ein Urteil fallen.