„Wir wollen die Gesundheitskompetenz der steirischen und auch kärntnerischen Jugendlichen stärken“, erklärt Logo-Geschäftsführerin Uschi Theißl bei der „Xund und Du“-Konferenz in der Stadtwerke Hartberg Halle. Den Anlass für das Event haben nicht zuletzt europäische Studien gegeben, die Österreich bei der Gesundheitskompetenz im letzten Drittel sehen. Deshalb sei es wichtig, frühzeitig Angebote zu machen.

Eines davon betrifft etwa die psychosoziale Gesundheit. „Online-Zeit korreliert mit psychischer Gesundheit“, verweist Theißl auf Zusammenhänge mit Schlafstörungen und Depressionen. „Das hat mit Corona angefangen, hört aber leider nicht mehr auf.“ Deshalb gibt es in der Stadtwerke Halle auch keinen Frontalunterricht zum Thema Gesundheit, sondern gemeinsame Tanzeinlagen, Aufklärung über den ersten Sex und eine „Mitmach-Mentalität“ an allen Stationen.

Uschi Theißl ist Geschäftsführerin von LOGO Jugendmanagement © KLZ / Moritz Weinstock

Hilfe zur Selbsthilfe

Denn Gesundheitskompetenz sei weit mehr als Wissen über Ernährung und Bewegung. „Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe, dass man die Kids fit macht und sie wissen, wo man sich hinwendet.“ Es gehe aber auch darum, Dinge des Alltags besser zu verstehen, etwa wie man einen Beipackzettel richtig interpretiert oder sich beim Arzt ausdrückt.

Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit von Logo sind regionale Partnerschaften. Vereine und Organisationen, die mit Jugendlichen arbeiten, können Mikroförderungen von bis zu 300 Euro beantragen, um etwa Informationsbroschüren drucken zu können – manche werden langfristige Projektpartner. In der Oststeiermark bestehen derzeit Projektpartnerschaften mit dem Jugendzentrum „Auszeit“ in Gleisdorf, Streetwork Weiz sowie der Kinder- und Jugendwohngruppe „Step by Step“, ebenfalls aus Gleisdorf.

Ein anderes Beispiel aus Hartberg nennt sich „Cook, eat and repeat“, organisiert von Streetwork Hartberg. Dabei wird gemeinsam gekocht und ganz nebenbei über Gesundheit geredet. Denn: „Es geht teilweise um sehr niederschwellige Impulse“, betont Theißl.

Workshops, Messen und Co.

Den Jugendgesundheitskonferenzen, wie jener in Hartberg, misst Logo besondere Bedutung bei. „Wir kommen in die Region, laden alle Projektpartner und Fachstellen ein, damit sie ihre Projekte vorstellen können.“ So ist auch das Rote Kreuz vor Ort und zeigt Jugendlichen, wie man den Blutdruck richtig misst und interpretiert.

Finanziert wird das Ganze über größere Perioden hinweg aus Vorsorgemitteln der Bundesgesundheitsagentur. Ausgestattet mit einem Budget von 225.000 Euro möchte man bis 2028 in der Steiermark und Kärnten insgesamt 18 Jugendgesundheitskonferenzen abhalten.

Dass die Ansätze von Logo sinnvoll sind, hat übrigens auch eine Studie der FH Johanneum bestätigt: Die Workshops und Angebote gelten als „Best-practice“ im Bereich der Gesundheitsförderung bei Jugendlichen.