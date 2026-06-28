Wir wollen‘s besser machen. Sie sollen es sehen!“, erwiderte Kaiser Franz Joseph dem Hauptmann Joseph Trotta, Freiherrn von Sipolje, am Ende der Audienz im Roman „Radetzkymarsch“, nachdem Trotta, der dem jungen Monarchen in der Schlacht von Solferino 1859 das Leben gerettet hatte, mit seiner Bitte abgeblitzt war, in den Schulbüchern die frei erfundene heroische Darstellung seiner Tat durch die wahre Version zu ersetzen.

Ich musste an den Satz aus dem Roman denken, wenn es um die Bundesregierung und die militärische Landesverteidigung geht, die den Anspruch erhebt, unsere Sicherheit und die unserer Soldatinnen und Soldaten zu verbessern, dabei aber bis dato – in Halbwahrheiten flüchtend – versagt hat.

Neues Gerät, aber mangelnde Ausbildung

Versagt, weil es die Regierung nach vier Jahren Krieg in der Ukraine und in einem sich stetig verschlechternden Sicherheitsumfeld nicht schafft, einen Stolperstein aus dem Weg zu räumen, um dieses Land militärisch besser schützen zu können: die Verlängerung der Dienstzeit unserer Soldaten, um sie besser ausbilden zu können.

Das Argument, dass keine Bundesregierung in den letzten Jahrzehnten mehr für die Streitkräfte getan hat, stimmt jedoch. Zumindest auf der materiellen Ebene. Gleichzeitig ist es so, dass es ohne eine Wehrdienstverlängerung relativ egal ist, wie viel neues Gerät und wie viele neue Waffen eingekauft werden, wenn es zu wenige Soldaten gibt und diese das neue Gerät wegen der mangelnden Ausbildung nicht gut bedienen können.

Ungefähr so, wie wenn sich ein Dachdecker selbst loben würde, weil er die Hälfte eines Daches fertig gedeckt hat, dann aufhört und dem Besitzer einreden will, es werde schon kein Sturm aufziehen und auch nicht regnen, nur damit er mit der guten Arbeit auf der einen Seite zufrieden sein kann.

Gibt keinen sachlichen Grund dagegen

Die Annahme, dass es zu keinem Sturm, sprich zu keinem Konflikt, kommen wird, ist meines Erachtens nach der Grund, warum es zu keiner politischen Lösung kommt. Um es noch einmal klar zu sagen: Es gibt ein Modell, das sich am besten dafür eignet und den maximalen Schutz für unsere Republik garantiert. Es ist das Modell, das auch die Wehrdienstkommission empfohlen hat. Auch ausländische Kollegen stimmen der Kommission allesamt zu.

Dieses Modell (acht Monate Grundwehrdienst und zwei Monate Reserveübungen) ist aus „politischen“ Gründen derzeit nicht umsetzbar. Dafür gibt es keinen einzigen sachlichen Grund, nur viele verletzte (männliche) Egos und ideologische Kleinkrämerei auf Kosten der Leben unserer jungen Männer und Frauen.

Kompromiss muss her

Daher muss schleunigst ein Kompromiss gefunden werden, der aber die Grundzüge des erweiterten Wehrdienstes und der verpflichtenden Reserveübungen beinhaltet. Dieser kann Teile des skandinavischen Modells aufgreifen, etwa die von den Neos vorgeschlagene stärkere Freiwilligenwerbung. In Österreich müsste das System strukturell erst umgebaut werden und würde auf jeden Fall mehr Bürokratie benötigen als bisher.

Dazu kommt, dass Schweden andere militärische Planungsszenarien hat als Österreich. In Schweden sind diese sieben Angriffsszenarien öffentlich, bei uns in Österreich dagegen quasi geheim. Aus diesem Grund habe ich auch mein Buch „Überfall“ geschrieben, um die öffentliche Debatte voranzutreiben.

Das Kompromissmodell kann man nennen, wie man will, solange unsere Truppe mindestens vier Monate mehr Zeit für die Ausbildung und zum Üben hat. Auf jeden Fall hätte eine solche Entscheidung schon gestern erfolgen sollen. Dann hätte die Bevölkerung, frei nach Kaiser Franz Joseph, gesehen, dass diese Bundesregierung es nicht nur besser machen will, sondern es auch tatsächlich tut.