Die Grazer FPÖ sieht darin einen Affront und fühlte sich gar zu einer Presseaussendung bemüßigt: Es geht um jenes Wahllokal in Puntigam, in dem die Grazerinnen und Grazer aus dem Sprengel 17/08 am Sonntag ihr Kreuzerl machen sollen. Zuletzt war man dafür in das Quartiersbüro „mittendrin“ im Brauquartier gegangen, das aber heuer nicht mehr zur Verfügung steht. Für die Grazer Gemeinderatswahl am Sonntag hat man daher nun ein neues Wahllokal gesucht – und beim Verein der Bosniaken in Graz in der Gmeinstraße 22 gefunden.

Verein will Moschee in Puntigam errichten

„Ein Zeichen von fehlendem Fingerspitzengefühl und eine politische Provokation gegenüber den betroffenen Anrainern“, schimpft FPÖ-Spitzenkandidat René Apfelknab – denn es handle sich ausgerechnet um jenes Vereinsgebäude, das seit Jahren im Zentrum der Moschee-Debatte stehe. Tatsächlich will der Verein anstelle des schmucklosen Gewerbegebäudes, das man zu einem Gebetshaus umfunktioniert hat, eine Moschee samt Minarett errichten, in der rund 600 Gläubige Platz finden sollen. Anrainer befürchten Verkehrs- und Lärmprobleme.

Zum Wahllokal würden sich bei der FPÖ die Beschwerden betroffener Bürger häufen. Zahlreiche Anrainer würden sich fassungslos über die Entscheidung zeigen, einige hätten sogar Wahlkarten beantragt, um eine Stimmabgabe in den Räumlichkeiten des Vereins zu vermeiden, so die FPÖ in der Aussendung.

ÖVP-Bezirksvorsteher wehrt sich

Verantwortlich macht die FPÖ für die Entscheidung, das Wahllokal ausgerechnet in das „umstrittene“ Vereinslokal zu verlegen, Bezirksvorsteher Helmut Scheuch (ÖVP), dessen Wahlplakat ausgerechnet am Zaun des Vereins hängen würde. Scheuch spricht von einer Diffamierung und „Schmutzkübel-Kampagne“. Tatsächlich habe der Bezirksrat lediglich der Wahlbehörde dabei geholfen, einen geeigneten – und damit auch barrierefreien – Ersatz für das ausgefallene Quartiersbüro zu finden. Man habe bei einigen Firmen nachgefragt, habe aber nur Absagen bekommen.

„Als kein Lokal gefunden werden konnte, wurde schlussendlich das des bosniakischen Vereins ins Auge gefasst, weil es als einziges im Umkreis von einem Kilometer die Voraussetzung der Barrierefreiheit hatte und auch zur Verfügung stand“, erklärt der Bezirksvorsteher. Die Entscheidung habe aber letztendlich die Wahlbehörde getroffen. Mit der neuen Lokalität sei man auch dem Wunsch vieler Bewohnerinnen und Bewohner nach einer leichteren Erreichbarkeit der Wahllokale nachgekommen. Der Weg sei jetzt für viele um bis zu zwei Drittel kürzer als zuvor. Und: Am Zaun würden auch Wahlplakate anderer Parteien hängen.