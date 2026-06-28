Die Unwettersaison 2025 ist vergleichsweise glimpflich verlaufen – ob das auch in diesem Sommer so bleibt, wird sich weisen. Wer sich rüsten will oder muss, der könnte (oder sollte) wieder einen Blick auf die Plattform Hora werfen. Der interaktive Webkartendienst für Wetterrisiken in Österreich (hora.gv.at), ein Projekt des Landwirtschafts- und Klimaschutzministeriums und der österreichischen Versicherungen, wurde weiterentwickelt.

Zusätzlich zur bereits häufig genutzten Hochwassersimulation, die sich für jede Adresse abrufen lässt, den Karten mit Blitzhäufigkeiten und dem Hagelrisiko wartet Hora mit einer neuen Funktion auf.

Während Hochwasserschutzmaßnahmen entlang von Flüssen und Bächen in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut wurden, rückt nun nämlich eine weitere Gefahr in den Mittelpunkt: Starkregen. Dieser kann, anders als klassische Flusshochwässer, nahezu überall auftreten – das haben, so warnt der Versicherungsverband (VVO), die Erfahrungen des Hochwassers 2024 gezeigt.

2,1 Millionen Wohngebäude analysiert

Binnen Minuten können Wassermassen von Hängen, versiegelten Flächen oder überlasteten Entwässerungssystemen Keller, Garagen und Wohnräume überfluten. Starkregen trete immer häufiger auf und verwandle selbst bislang ungefährdete Gebiete in Gefahrenzonen.

Erstmals werden diese in der aktuellen Hora-Kartierung ausgewiesen. Mit der jüngsten Aktualisierung der Plattform wurde außerdem die Datengrundlage für die Bewertung von Hochwasserrisiken in Österreich verbessert. Auf dieser Basis wurden insgesamt 2,16 Millionen Wohngebäude analysiert und mit einer deutlich höheren räumlichen Genauigkeit bewertet, schreibt der Versicherungsverband. Die Ergebnisse zeigen die Dimension der Herausforderung. Der durchschnittliche jährliche Hochwasserschaden für Wohngebäude in Österreich liege zwischen 240 und 285 Millionen Euro.

Wie gefährdet ist mein Haus?

Vom Überblick ins Detail: Wie kann man nun auf Hora herausfinden, wie hoch die Gefährdung durch Starkregen für die einzelne Wohnadresse ist? Die Plattform ist kostenfrei nutzbar, eine Registrierung nicht notwendig.

So funktioniert es: Unter dem Menüpunkt „Hochwasserrisikozonierung“ muss man auf das Icon „Karte auswählen“ klicken und „Oberflächenabfluss“ auswählen. Wenn man die Kartenauswahl wieder schließt und in das Feld links oben die Adresse eingibt, wird die Hochwassergefährdung durch Starkregen in Braunstufen angezeigt. Aus der Legende ergibt sich: Je dunkler das Braun, desto höher steigt das Wasser bei entsprechendem Niederschlag (siehe das Beispielbild).

Mit einem Klick auf die Adresse in der Karte lässt sich anschließend der „Hora-Pass“ herunterladen. Er schlüsselt die diversen Gefährdungen durch Naturereignisse auf und zeigt Präventionsmaßnahmen an.

Experte fordert mehr Vorsorge ein

Wie wirksam Vorbeugung ist, beweisen Modellrechnungen. „Besonders bemerkenswert ist, dass bereits geringe Höhendifferenzen von wenigen Zentimetern einen Großteil der Gebäude vor Schäden durch Starkregen schützen können“, erklärt Franz Prettenthaler, Direktor des Instituts für Klima, Energiesysteme und Gesellschaft bei Joanneum Research.

86 Prozent der Gebäude könnten vor Starkregenüberflutungen geschützt werden, wenn Eingänge, Lichtschächte oder andere sensible Gebäudebereiche um lediglich fünf Zentimeter höher abgesichert wären. „Wir sehen bei Hochwasser“, so Prettenthaler, „dass sich durch konsequenten Objektschutz mehr als die Hälfte der Schäden vermeiden ließe. Angesichts zunehmenden Extremwetters braucht es einen stärkeren Fokus auf Vorsorge und Risikobewusstsein.“