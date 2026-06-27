Ab 30 Grad würden Reaktionsgeschwindigkeit und Koordinationsfähigkeit um ein Viertel sinken. Bei 32,5 Grad steige die Unfallgefahr um sechs Prozent, bei 35 Grad seien Leistungseinbußen von bis zu 50 Prozent zu erwarten.

Es sind Zahlen und Zusammenhänge, die Gewerkschaften oder Umweltmediziner im Tiefschlaf aus dem Ärmel purzeln lassen. Und es sind Temperaturen, die immer früher im Jahr immer regelmäßiger auftreten. „Hitze und UV-Strahlung nehmen klimabedingt zu. So wurde es uns vorausgesagt – und so spüren wir es auch“, sagt dazu Gerhard Schloffer, Chef des steirischen Schutzausrüstungs-Spezialisten Schloffer.

Arbeitsschutz-Profi Gerhard Schloffer © Michael Jurtin

Mit den klimatischen Bedingungen veränderte sich auch das Geschäft des 1974 gegründeten Betriebs. Galt damals noch der volle Fokus dem Handel von Arbeitshandschuhen, ist das Portfolio heute divers. Neben Sicherheitsschuhen, Handschuhen, Absturzsicherungen oder Atem- und Gehörschutz spielt auch Hitzeschutzkleidung eine immer größere Rolle.

Dort, erzählt Schloffer, dreht sich alles um die Buchstaben-Zahlen-Kombination „EN 13758“, also den europäischen Standard für UV-schützende Bekleidung. Findet sich ergänzend das für den Grad der Schutzwirkung entscheidende Kürzel „UPF 50+“, hat man beispielsweise ein Shirt gefunden, das „98 Prozent der UV-Strahlung abweist“, erzählt Schloffer.

„Erstmals klare Vorgaben für Arbeit im Freien“

Dass derlei Schutzkleidung und kühlende Textilien, egal ob Nackenschutz, Weste oder Kapperl, heuer besonders viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, hat auch mit einer gesetzlichen Änderung in Österreich zu tun. Seit Jahresbeginn gilt nämlich die neue Hitzeschutzverordnung im Land.

Was das bedeutet? „Erstmals gibt es klare Vorgaben für Arbeit im Freien“, frohlockte Baugewerkschafter Josef Muchitsch im Vorfeld. Tatsächlich gilt die Verordnung prinzipiell für rund 400.000 im Freien arbeitende Menschen in Österreich. „Ausgenommen sind Beschäftigte, die weniger als 60 Minuten am Tag draußen arbeiten“, sagt Gerhard Schloffer.

Gewerkschafter Josef Muchitsch © Stefan Pajman

Galt schon bisher eine Fürsorgepflicht, wurde das anhand der Verordnung, so Schloffer, „noch einmal präzisiert“. Geregelt wird etwa, wie Arbeitsplätze in Bezug auf Hitzeschutz evaluiert werden müssen. Auf Basis dessen müssen Betriebe Maßnahmen ableiten und diese in einen Hitzeschutzplan gießen. Entscheidend: Sobald die Geosphere Austria eine Hitzewarnung der Stufe 2 ausweist, müssen die festgelegten Schutzmaßnahmen verpflichtend umgesetzt werden. Mit Blick auf das anrückende Wochenende und den Wochenbeginn gilt in großen Teilen Österreichs übrigens gar die höchste Warnstufe 4.

In diesem Fall müssen Unternehmen zunächst technische, etwa eine Beschattung, und organisatorische Maßnahmen, beispielsweise die Verlagerung von Arbeitszeiten, ergreifen. Danach folgt Personenbezogenes, wie das Ausgeben von Kühlwesten, Sonnencreme oder UV-Schutzkapperl.

Wie Strabag & Co. reagieren

Wie die Betriebe auf die Hitze und den neuen rechtlichen Rahmen reagieren? Von „Kühltüchern, Sonnenschutz, Getränken, versetzten Pausen und verlagerten Arbeitszeiten“ spricht der Baukonzern Strabag. Beim Konkurrenten Porr verweist man auf „Beschattung, gekühlte Pausenbereiche, UV-Schutzkleidung, Sonnenbrillen, Kühlschweißbänder unterhalb der Helme, Nackenschutz und Sonnenschutzcreme“. Außerdem seien „alle Kräne und Baucontainer, die in der Hitzephase eingesetzt werden, klimatisiert“.

Ein differenziertes Bild zeichnet indes das Sozialministerium. In dessen Halbjahresbilanz zur neuen Verordnung wurden bei 700 Kontrollen 491 Übertretungen festgestellt. Meist betrafen diese das Fehlen der erforderlichen Gefahrenevaluierung oder eine mangelnde Einsehbarkeit der Schutzmaßnahmen. Strafanzeigen wurden bislang aber nicht erstattet. Schon im Durchführungserlass zur Verordnung hätte man „ausdrücklich festgelegt, den Grundsatz ‚Beraten vor Strafen‘ in den Mittelpunkt der Vollziehung zu stellen“, heißt es aus dem Ministerium.