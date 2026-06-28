In der Stadt Poreč in Kroatien gibt es nun erstmals ein Sterne-Restaurant. Das neue Harry’s Piccolo, das im luxuriösen Fünf-Sterne-Resort Pical eröffnet wurde, wurde vom Guide Michelin ausgezeichnet. Nach Agli Amici, Cap Aureo und Monte in Rovinj ist das Harry‘s Piccolo das vierte Sterne-Lokal Istriens.

Beim Restaurant handelt es sich um das Zweitlokal des gleichnamigen Zwei-Sterne-Restaurants in Triest. Küchenchef Goran Hrastovčak und Dragana Kovačević, die von Gault Millau zum „Patissière des Jahres 2024“ ernannt wurde, servieren dort kunstvoll angerichtete Teller, die von Produkten entlang der historischen Parenzana-Eisenbahn inspiriert sind. Die beiden haben schon früher gemeinsam im Drei-Hauben-Gourmet-Restaurant Spinnaker aufgekocht.

Mladen Jaklinović ist Sommelier im Harry‘s Piccolo in Poreč © Www.guenterstandl.de

Das Harry‘s Piccolo Poreč ist in Weiß-, Schwarz- und Beigetönen gehalten, die geometrischen Formen des Interieurs sollen den Fokus auf die kreativen Speisen lenken. Zur Wahl stehen zwei Menüs, deren Gerichte auch individuell zusammenstellbar sind. Von Guide Michelin besonders hervorgehoben wurde etwa der Hummer mit Béarnaise-Sauce, verfeinert mit Kruškovac-Birnenlikör, schwarzem Trüffel und grünem Pfeffer. Die „Harry’s Klassiker“, wie der maritime Caesars Salad oder der Harrysotto mit Plankton und Sardellen, werden auch in Poreč serviert.

Bester Service 2026

Eine weitere Auszeichnung gab es für das Restaurant Monte in der Altstadt von Rovinj. Küchenchef Danijel und Sommelière Tjitske Đekić, die mittlerweile durch ihre Söhne Ilja (Küche) und Simon (Service) unterstützt werden, erhielten den Service Award 2026 für ihre „professionelle, herzliche, aufmerksame und außergewöhnlich gästeorientierte Betreuung“. Für ihre Degustationsmenüs „Flora“ (vegetarisch) und „Fauna“ (Fisch und ausgewähltes Fleisch) wurden sie erneut mit einem Stern ausgezeichnet.

Zwei Sterne gab es erneut für das Agli Amici am Yachthafen von Rovinj, das Zweitrestaurant des Udineser Starkochs Emanuele Scarello, in dem Küchenchef Simone De Lucca mit seinen kreativen Gerichten rund um Fisch- und Meeresfrüchte für Geschmackserlebnisse sorgt. Im Penthouse des Grand Park Hotels Rovinj setzt Jeffrey Vella im Cap Aureo auf Spitzenprodukte der Region, wie adriatischer Hummer mit über Holzkohle geröstetem Kohl, und erhielt dafür wieder einen Stern.

Konobas ausgezeichnet

Über Auszeichnungen „für hervorragende Qualität zu optimalem Preis-Leistungsverhältnis“ können sich die Konobas (Landgasthäuser) der Familien Marušić (Malo Selo) und Kolić (Alla Beccaccia) freuen. Neu aufgenommen in den Kreis der nun 14 Michelin-Empfehlungen wurden das JAZ by Ana Roš mit seinem „Young Dining-Konzept“ im Bistro-Style, das Spinnaker, wo sich nun alles um Fisch und Meeresfrüchte dreht (beide in Poreč), sowie in Rovinj die Riva Lounge im Fünf-Sterne-Hotel Monte Mulini.